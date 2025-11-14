Sorteo Especial 306: Resultados del 14 de noviembre del 2025 de Lotería Nacional.

El Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional se efectúa este14 de noviembre del 2025 con más de 80 millones de pesos en premios para los billetes ganadores y con un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series.

Este sorteo se realiza para conmemorar el 15 aniversario del Buen Fin, que se celebra del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Recuerda que los premios se juegan en tres series. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

El Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional está dedicado al 15 aniversario del Buen Fin. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Resultados del Sorteo Especial 306 del 14 de noviembre del 2025

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Sorteo Especial 306, cuando se publiquen después de las 20:00 horas de este viernes.

¿Cómo jugar con el Sorteo Especial?

En el Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.

Generalmente se lleva a cabo en 2 Series y ofrece más de 80 millones de pesos repartidos en 12,896 premios.

Con el Sorteo Especial 1 de cada 5 tiene oportunidad de ganar. Cada cachito tiene un precio de 60 pesos, mientras que una serie tiene un costo de mil 200 pesos, con 20 billetes; mientras que el costo de 2 series, con 40 billetes, es de 2 mil 400 pesos.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 700.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por terminación que se entregan son 604.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Especial en el siguiente enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

