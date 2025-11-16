Beca Benito Juárez beneficia a 4 millones de jóvenes: Delgado; anuncian más becarios en Tabasco

En Tabasco, la Presidenta, el gobernador y el titular de la SEP ratificaron el compromiso con la ampliación de becas educativas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una política educativa centrada en eliminar cualquier barrera económica. Por ello, se mantiene la Beca Universal Benito Juárez, que beneficia a más de 4 millones de jóvenes en todo el país, incluidos más de 100 mil en Tabasco, garantizando que las y los estudiantes cuenten con el apoyo necesario para continuar su formación en el bachillerato.

“Ellos le quieren poner nombre a esta generación, pero esta generación es la generación de la Beca Rita Cetina, es la generación de la beca Benito Juárez, es la generación de más becarios y más universitarios. Esa es la generación del Bachillerato Nacional”, resaltó.

En Jonuta, Tabasco, y en presencia de la Presidenta de México y del gobernador Javier May Rodríguez, subrayó que la educación es el espacio donde las y los jóvenes construyen sus sueños. Refrendó, además, el compromiso del Gobierno de México para garantizar que nadie quede fuera de la escuela por falta de recursos o de oportunidades.

Recordó que el derecho a la educación se materializa gracias a la visión educativa de la primera Presidenta en la historia del país, quien instruyó ampliar los apoyos desde secundaria. Esto permitió que esta generación recibiera la Beca Rita Cetina en tercer grado y ahora cuente con la beca Benito Juárez en la preparatoria.

Destacó que más de 5.5 millones de jóvenes reciben actualmente una beca en secundaria, un hecho que marca una transformación profunda en el acceso a la educación para las y los adolescentes del país.

El titular de la SEP anunció que Tabasco tendrá este año más de 140 mil nuevos becarios de educación primaria que recibirán la Beca Rita Cetina. Con esta ampliación, la entidad superará los 500 mil becarios entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, consolidándose como uno de los estados con mayor alcance en apoyos para la permanencia escolar.

Indicó que la Presidenta también impulsa la construcción de más preparatorias, las cuales serán edificadas cerca de las comunidades para que las y los jóvenes tengan un plantel accesible al concluir la secundaria.

Subrayó que este esfuerzo responde al objetivo de que ningún estudiante quede sin un espacio en el nivel medio superior y de que todas las familias cuenten con una opción educativa cercana y gratuita.

Finalmente, afirmó que la educación convoca, une y moviliza a millones de jóvenes en todo el país, y agradeció a la comunidad estudiantil de Jonuta por su participación en este encuentro histórico.

