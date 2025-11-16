Becas Benito Juárez: ¿Cuándo depositan el pago de noviembre?

Las Becas del Bienestar son otorgadas a las y los estudiantes con la finalidad de que estos puedan recibir un apoyo económico para que la deserción académica disminuya.

Con la Beca Benito Juárez se busca fortalecer la igualdad de acceso a la educación mediante un apoyo económico, con el que las y los jóvenes pueden tener un respaldo económico para continuar con sus estudios.

El registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, el cual debe ser realizado por la o el estudiante que quiera ser beneficiario de este programa, terminó el pasado 15 de octubre.

Beca Universal de Educación Media Superior ı Foto: Especial

Los depósitos correspondientes al primer bimestre del 2025-2026 para las y los beneficiarios de la Beca Benito Juárez fueron realizados desde el lunes 20 de octubre hasta el lunes 27 de octubre, y este correspondía al bimestre septiembre-octubre.

¿Cuándo depositan el pago de noviembre de la Beca Benito Juárez?

Las y los beneficiarios reciben un apoyo económico de mil 900 pesos que son depositados de manera bimestral en orden alfabético conforme un calendario de pagos que es publicado para que puedan conocer la fecha exacta en la que pueden disponer de este.

Los pagos son dispersados directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar, y este se puede retirar en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, o bien, se puede utilizar directamente la tarjeta para realizar pagos.

Con más de 3 mil sucursales, el Banco del Bienestar consolida su presencia en todo el país. ı Foto: Gobierno MX

Recientemente se dio a conocer que el pago de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” que corresponde al bimestre noviembre-diciembre será depositado en diciembre.

Para poder realizar un pago con la tarjeta del Banco del Bienestar se debe verificar que el establecimiento acepte terminal bancaria, y también se pueden realizar compras en supermercados.

Además, con la aplicación del Banco del Bienestar se puede verificar el saldo y los movimientos que se realizaron, o bien, el monto de la beca puede ser retirado en otros cajeros o tiendas de autoservicio pagando una comisión.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Benito Juárez?

Para poder recibir la Beca Benito Juárez, las y los jóvenes deben contar con su Llave MX para poder hacer el registro, además de estar inscritos en una escuela pública de bachillerato, o una escuela profesional técnico bachiller y no contar con alguna otra beca federal.

Para poder realizar el registro de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez se deben seguir los siguientes pasos: