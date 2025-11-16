Marcha ‘Generación Z’ es ‘esperanza pura’: PAN; reacción del Gobierno confirma miedo, asegura

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que marcha del 15 de noviembre es "esperanza" por "despertar" de la juventud.

La marcha de Generación Z realizada este sábado, con la que se expresó rechazo al Gobierno federal y a los episodios de inseguridad ocurridos en semanas recientes, fue considerada “esperanza pura” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el cual además calificó que la reacción de las autoridades fue muestra del “miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó”.

En un pronunciamiento de este domingo, Jorge Romero Herrera, dirigente del partido opositor al movimiento político de la Cuarta Transformación, dijo que la protesta del 15 de noviembre expuso que la población joven ya no admite vivir con miedo y que no se callará para defender al país.

La represión confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó… ‘Lo que vimos en las calles es esperanza pura. Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México’ Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



Al mencionar que durante la protesta se lanzó gas y hubo expresiones de violencia contra los manifestantes, sostuvo que fue una conducción “autoritaria”.

Salieron a las calles cansados de la inseguridad, del autoritarismo y de un gobierno que ha normalizado la violencia. Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



En este contexto, habló del relanzamiento de su partido y aseguró que los jóvenes se han comenzado a sumar de manera “masiva”, por medio de la aplicación habilitada para conseguir que el partido tenga más afiliados.

El PAN entra a una nueva era y la juventud es el corazón de esta etapa. Hoy más que nunca Acción Nacional es vehículo de participación y libertad para quienes quieren transformar a México desde las causas reales… Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



