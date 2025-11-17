Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 17 de noviembre del 2025

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Claudia Arellano

Este lunes 17 de noviembre del 2025 desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025
"Marcharon para decir: basta"

… Y en oposición acusan represión

TE RECOMENDAMOS:
Rozones
ROZONES

Redadas masivas no paran