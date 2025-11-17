No vamos a caer en provocaciones: CSP tras marcha de Generación Z

Claudia Sheinbaum habla sobre la marcha de la Generación Z, durante la Conferencia del Pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la marcha del 15 de noviembre identificada como “Generación Z” fue, más que un movimiento legítimo de la juventud, un intento de “golpeteo al Gobierno”, pues, acusó, hubo personajes opositores conocidos. Sin embargo, enfatizó que “no vamos a caer en la provocación”.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo aseguró que en la manifestación del Zócalo del 15 de noviembre se apreciaron pocos rostros jóvenes y más “caras conocidas de la Marea Rosa”, en referencia a los organizadores de las manifestaciones opositoras que se celebraron antes de las elecciones de 2024.

Sin embargo, aclaró que “no vamos a caer en la provocación” de grupos opositores y reiteró su llamado a “la movilización pacífica”, pues “la violencia no les va a ayudar”.

Las y los mexicanos no quieren la violencia. Una supuesta marcha que llama y utiliza la violencia busca provocar. No vamos a caer en la provocación; no se debe caer en la provocación. Estas imágenes de supuesta represión no cambian nuestra postura: por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos. No debemos caer en la provocación y menos en la violencia Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sobre los actos vandálicos y el derrumbe de las vallas que protegían el Palacio Nacional, la presidenta acusó que, contrario a las impresiones por estos hechos, el objetivo de los manifestantes no era llegar al recinto del Zócalo, sino solamente confrontarse con la policía.

Incluso, respecto a una fotografía que circuló en redes sociales, donde se aprecia a un hombre con una bandera mexicana frente al Palacio Nacional, en medio de humo, la mandataria federal aseguró que es necesario conocer si esta fotografía es real o fue generada con inteligencia artificial.

Aseguró que se va a investigar, pues la difusión de imágenes como ésta, dijo, buscan dar una impresión de represión, lo cual nuevamente negó que ocurra en el país.

Asimismo, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la convocatoria a una nueva jornada de protestas para el 20 de noviembre, que coincide con el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y dijo que, si estas manifestaciones pretenden provocar violencia, entonces “le harán muy mal al país”.

Detalló que ella y otros compañeros de la Cuarta Transformación vienen de un movimiento que, afirmó, nunca recurrió a la violencia.

“Nunca usamos la violencia; cuando marchamos contra el fraude electoral siempre fueron marchas pacíficas y, es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional. Marchamos muchas veces, y no se rompió ni un vidrio”, aseguró la presidenta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am