Entérate de qué se celebra el 20 de noviembre en México.

El 20 de noviembre es una fecha de gran relevancia histórica. Este 2025, se conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, y en La Razón te explicamos por qué es una importante efeméride.

¿Qué se celebra el 20 de noviembre?

Cada 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales y políticos más importantes en la historia del país.

Comenzó el 5 de octubre de 1910 con la proclamación del Plan de San Luis Potosí, en el que, bajo el lema “Sufragio Efectivo. No Reelección”, Francisco I. Madero, llamó a poner fin al régimen de Porfirio Díaz Mori, quien llevaba alrededor de 31 años en el poder.

En el texto, Madero convocó al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, fecha que marcaría el inicio del movimiento y el fin del periodo conocido como Porfiriato.

La conmemoración de la Revolución Mexicana se celebró por primera vez de manera no oficial en 1928 con una carrera de relevos; luego, en 1930, con la organización de un desfile deportivo.

Fue hasta 1936, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que la conmemoración de la Revolución Mexicana adquirió carácter oficial, después de que el Senado de la República incorporó el 20 de noviembre al calendario cívico de fiestas patrias e instauró el desfile conmemorativo.

¿Cómo inició la Revolución Mexicana?

Las causas que originaron la Revolución Mexicana fueron diversas, pero destacan:

El gobierno de Porfirio Díaz, que se extendió por más de tres décadas

La expansión de los latifundios y la desigual distribución de la tierra

La explotación del petróleo por compañías extranjeras

En este contexto surgió la figura de Francisco I. Madero, quien impulsaba la democracia, la no reelección y las elecciones libres. La tensión política dividió a la sociedad entre quienes apoyaban al régimen porfirista y quienes respaldaban a Madero.

Tras las elecciones de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí, luego de que Porfirio Díaz se declarara ganador en medio de acusaciones de fraude electoral.

Posteriormente logró escapar hacia San Antonio, Texas, desde donde lanzó el Plan de San Luis y convocó al levantamiento armado que dio inicio a la Revolución Mexicana.

El Desfile del 20 de noviembre

Cada año en México se realiza un desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana, evento en el que participan contingentes de las Fuerzas Armadas y cívicos que reviven pasajes de la Revolución.

En la Ciudad de México, el recorrido suele iniciar en el Zócalo, adentrarse en las calles del Centro Histórico y continuar por Paseo de la Reforma hasta llegar a Campo Marte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr