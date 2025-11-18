¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 para preparatoria?

Las vacaciones de invierno son unas de las más esperadas, pues durante este periodo las y los estudiantes de preparatoria pueden tener un descanso de los trabajos académicos de todo el año.

A diferencia de las escuelas de educación básica, las preparatorias cuentan con otros calendarios escolares, ya que existen algunas que no se rigen conforme lo establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, existen algunas Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas (EPPIS) que si contemplan el calendario escolar de la SEP para estableces sus actividades académicas.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 en preparatoria?

Para las Instituciones Educativas de Educación Superior de Control Estatal del Estado de México se tiene contemplado que el periodo vacacional inicie el lunes 22 de diciembre, y se establece que este termine el martes 6 de enero, con lo que las clases se retomarán el miércoles 7 de enero.

Mientras que para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) se tiene contemplado que del 22 de diciembre hasta el 13 de enero se tenga un periodo vacacional.

Debido a esto, el periodo de reinscripción al curso PER e intersemestre comienza el martes 14 de enero y termina el sábado 17 de enero del 2026 para los planteles y modalidades administradas por el IEMS CDMX.

En cuando a las escuelas Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el periodo vacacional es distinto al de la SEP.

Para diciembre se tiene establecido que el día viernes 12 de diciembre como un día inhábil, mientras que del 15 de diciembre al 2 de enero se tiene contemplado el periodo de vacaciones administrativas.

Dentro de este periodo también se encuentran marcados dos días inhábiles, que son el 25 de diciembre y el 1 de enero, por lo que durante 16 días no se tendrán labores académicas.

El regreso a clases después del periodo vacacional será el lunes 5 de enero, con lo que las y los alumnos de Preparatoria y CCH UNAM tendrán que esperar hasta el lunes 2 de febrero para tener otro día inhábil.

Mientras que para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) el calendario académico para la modalidad escolarizada contempla el inicio de las vacaciones invernales el lunes 22 de diciembre.

Por lo que el periodo vacacional de invierno será del lunes 22 de diciembre al viernes 2 de enero, en el que también se contemplan el 25 de diciembre y el 1 de enero como día de descanso obligatorio.