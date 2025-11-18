¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025 para primaria y secundaria?

La temporada invernal ya comenzó, y podemos notarlo en el clima que recientemente ha sido más frío de lo habitual, y en las tiendas y calles que se encuentran llenas de adornos alusivos a la época navideña.

Con la temporada navideña y fin de año también llegan las vacaciones, que están destinadas para que las y los estudiantes puedan disfrutar de un periodo de descanso para pasar más tiempo con sus seres queridos.

Además, este periodo les brinda la oportunidad de pasar las festividades de navideñas, el año nuevo y el Día de Reyes sin tener que preocuparse por las tareas o despertarse al día siguiente pasa asistir a clases.

Vacaciones invernales ı Foto: Especial

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025?

En el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentran estipulados todos los días libres y periodos vacacionales que se tendrán.

Este calendario contempla como inicio del ciclo escolar el 1 de septiembre del 2025, y para lo que resta del año, se tiene contemplado un día más sin clases además del pasado 17 de noviembre.

El viernes 28 de noviembre habrá una sesión ordinaria del CTE, por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un fin semana largo.

Por lo que tendrán que regresar a clases hasta el lunes primero de diciembre después de haber disfrutado de otros tres días sin clases.

Las vacaciones invernales son el último periodo vacacional del 2025, y para pasar las festividades decembrinas en casa este periodo iniciará el lunes 22 de diciembre del 2025.

De acuerdo con el calendario de la SEP, este periodo vacacional concluirá el martes 6 de enero del 2026, por lo que no sólo tendrán como días de descanso navidad y año nuevo, sino que también podrán disfrutar del Día de Reyes.

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

Sin embargo, además de estos días también del miércoles 7 de enero hasta el viernes 9 de enero se contempla en el calendario escolar el taller intensivo para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente.

Debido a esto, el periodo vacacional correspondiente a invierno se extiende desde el 22 de diciembte hasta el día 12 de enero, el cual será el primer día del año 2026 en el que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán que regresar a clases.