Flujo migratorio en México baja 86% en el año

Caravana de migrantes sale de Tapachula, Chiapas, el 1 de octubre, luego de solicitar a la Comar su estancia legal.

El flujo migratorio por territorio mexicano disminuyó en 86.5 por ciento entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024, situación que es perceptible debido a la detención de extranjeros sin permisos legales de tránsito por el país.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2025, se registraron 135 mil 224 personas capturadas al ingresar o durante su traslado por el territorio mexicano.

El Dato: Migrantes provenientes de Venezuela y Haití salieron de Tapachula, Chiapas, porque la Comar les negó sus documentos para acreditar su estancia legal en el país.

En 2024, año en el que se rompió el récord de detención de migrantes en México, con más de 1.2 millones de capturas anuales de “personas en situación migratoria irregular”. Durante los primeros nueve meses del 2024, un millón cinco mil 320 extranjeros fueron aseguradas, lo que significa que disminuyó la cantidad en 86.5 por ciento con respecto al mismo periodo del 2025.

De la cifra de detenciones de migrantes hasta mayo, el Gobierno de México ha realizado el retorno asistido de cinco mil 952 extranjeros, que corresponde únicamente a 4.40 por ciento de los viajeros sin permiso de tránsito, por lo que han sido devueltos a sus países de origen.

El número de arrestos ha disminuido de manera continua, mes con mes durante el año, al pasar de 64 mil 313 personas en enero a 24 mil 327 en febrero; a 14 mil 807 en marzo, mientras que en abril disminuyó a cinco mil 897 personas, en mayo, a cinco mil 118 migrantes.

En junio fueron cinco mil 576 mientras que en julio cinco mil 171 y en agosto cinco mil 176, mientras que para septiembre se redujo a cuatro mil 839, la menor en 2025.

La mayoría de los extranjeros en el país son de Venezuela, con 32 mil 768 personas; le sigue Colombia, con 11 mil 48; Honduras con 10 mil 964; Cuba con nueve mil 695; el Salvador con nueve mil 243; Ecuador, nueve mil 274.

Los aseguramientos de migrantes se han realizado en su mayoría en Tabasco 76 mil 136 personas capturadas y Chiapas con 31 mil 472 arrestos.

La concentración de detenciones en estos dos estados del sureste mexicano no es casual, ya que ambas entidades colindan con Guatemala y constituyen la entrada principal para la migración irregular de Centroamérica y Sudamérica.

Según los datos de la Segob, sólo se ha devuelto a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses.

Recientemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló un informe que cuatro de cada diez personas que ingresan de forma irregular a México consideran al país como su destino final.

Este hallazgo representa un cambio paradigmático en la comprensión del fenómeno migratorio en México, que desafía la percepción tradicional de que el país es únicamente un territorio de tránsito hacia Estados Unidos (EU).

El informe de la ACNUR revela una transformación en las intenciones y expectativas de los desplazados, quienes ven en México una oportunidad de establecerse y construir una nueva vida, ya sea por las dificultades para continuar el viaje hacia el norte, por las oportunidades que identifican en territorio mexicano, o por políticas más restrictivas en EU.

En 2024, la Agencia encuestó a más de 14 mil personas que ingresaron de forma irregular a México, de las cuales, 41 por ciento señaló que México era su destino final, frente al 26 por ciento en 2023.

Entre las nacionalidades que más refieren a México como país de destino están: Cuba, 82 por ciento; Haití, 64 por ciento; El Salvador, 56 por ciento; Nicaragua, 46 por ciento; Honduras ,45 por ciento; y Guatemala, 40 por ciento.