México y Países Bajos conversan sobre agenda bilateral, comercio e inversiones

Juan Ramón de la Fuente, a la derecha; David van Weel, a la izquierda.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo este martes una llamada telefónica con su homólogo de Países Bajos, David van Weel, para abordar la relación bilateral y el Acuerdo Global Modernizado, antes conocido como Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Durante la conversación, ambos funcionarios también conversaron sobre la agenda multilateral, inversiones y comercio; además, coincidieron en que la aprobación de una resolución impulsada por Estados Unidos sobre el plan de paz en Gaza, por el Consejo de Seguridad de la ONU, representa un avance en la dirección correcta.

El canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México mantiene su postura de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda permanente de soluciones pacíficas a las controversias.

Este martes, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos (@DutchMFA), David van Weel (@ministerBZ), para conversar sobre la relación bilateral, así como temas relacionados con inversiones e intercambio… pic.twitter.com/OjAwiqTsqB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2025

¿Quién es David van Weel?

David van Weel es el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, es conocido por atender temas de seguridad internacional, política exterior y cooperación multilateral.

Se desempeñó como secretario general adjunto de la OTAN para Desafíos de Seguridad Emergentes, donde coordinó estrategias relacionadas con tecnología, ciberseguridad y amenazas globales.

La SRE informó que continuarán los trabajos para fortalecer los vínculos entre México y Países Bajos y avanzar en los proyectos conjuntos en materia económica y diplomática.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr