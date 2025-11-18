Mueren dos turistas mexicanos y desaparecen 7 tras tormenta de nieve en la Patagonia

La tormenta de nieve sorprendió a un grupo de excursionistas en un circuito de alta dificultad, dejando dos mexicanos muertos y siete desaparecidos.

Dos turistas mexicanos murieron y otros siete permanecen desaparecidos después de que una tormenta de nieve sorprendiera a un grupo de excursionistas mientras realizaban una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

El gobierno chileno, citado por la agencia The Associated Press, confirmó la emergencia ocurrida la tarde del lunes, cuando intensas nevadas y ráfagas de viento azotaron diversas zonas del parque.

De acuerdo con el delegado presidencial de Magallanes, Guillermo Ruiz, el grupo se extravió en un circuito de alta dificultad tras verse envuelto en una “situación climática bastante complicada”.

Uno de los fallecidos, un hombre mexicano, fue hallado sin vida por los equipos de rescate; la segunda víctima, una mujer también de nacionalidad mexicana, fue rescatada con hipotermia, pero murió mientras era trasladada a un refugio. Un excursionista adicional logró ser evacuado tras pedir auxilio.

Ruiz señaló que las labores continúan con un despliegue operativo importante que incluye a Carabineros, el Ejército, personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y especialistas en alta montaña.

Sin embargo, advirtió que los trabajos avanzan con lentitud por las severas condiciones en la zona. “Es una compleja situación que está desde ayer”, apuntó.

La CONAF ordenó el cierre de varios sectores del parque para proteger al resto de los visitantes y facilitar las operaciones de búsqueda. Las ráfagas de viento alcanzaron los 193 kilómetros por hora en el área donde el grupo se extravió, lo que complicó aún más las maniobras de rescate.

Excursionistas que lograron regresar a refugios narraron la brusquedad del cambio de clima.

Andres Ignacio, un chileno que se encontraba en la zona, relató a The Associated Press que las condiciones comenzaron a deteriorarse la noche del domingo.

“Salimos con ráfagas de 100 kilómetros por hora continuas y con granizo en la cara… daba temor pensar que uno se podía congelar porque realmente hacía mucho frío”, contó.

El Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos más icónicos del turismo de aventura, abarca más de 227 mil hectáreas y es conocido por sus montañas, glaciares y senderos desafiantes.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras el clima continúa inestable en la región.

