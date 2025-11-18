Mundial Social es una gran oportunidad para mostrar por qué México está de moda: Josefina Rodríguez

Tras la presentación esta mañana del Mundial Social, por parte del Gobierno federal, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que es una gran oportunidad para mostrar por qué México está de moda.

“Seguimos sumando acciones y alianzas para que visitantes y turistas vivan la mejor experiencia en cada rincón del país”, escribió la Secretaria en sus redes sociales.

Esta mañana en Palacio Nacional, Josefina Rodríguez presentó una aplicación telefónica que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros recorrer el País con más de 250 rutas turísticas y consultar actividades culturales y gastronómicas.

“Esta aplicación ayudará a los y las turistas a vivir en México una experiencia memorable”, expresó.

Josefina Rodríguez informó que la fiesta futbolera se extenderá también a las 32 capitales del País y a los 177 pueblos mágicos, donde se instalarán puntos de venta de artesanías y transmisión de partidos.

“La fiesta del Mundial no sólo se va a vivir en los tres FIFA Fest, se va a vivir en las 32 capitales de los estados y en los 177 pueblos mágicos”, afirmó.

La Secretaria de Turismo anunció el evento “México de Mis Sabores”, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Campo Marte, con cocineras tradicionales y zonas de entretenimiento.

“Por primera vez vamos a tener México de mis sabores, un encuentro de 32 estados con sus cocineras tradicionales”, mencionó.

Rodríguez agregó que el Gobierno buscará romper tres récords Guinness relacionados con el futbol entre febrero y mayo de 2026.

“Vamos a romper mínimo tres récord Guinness”, añadió.

