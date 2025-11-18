Narcobloqueos en Michoacán al ir tras un líder del CJNG

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron ayer una serie de bloqueos y quemas de vehículos en distintas carreteras de Michoacán, luego de un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado para detener a Ángel Chávez Ponce, presunto líder criminal conocido como El Camaleón.

En redes sociales, la dependencia informó la presencia de bloqueos y vehículos incendiados en varios puntos: “Informamos que, tras un operativo para detener a un objetivo prioritario, civiles armados bloquearon y quemaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro”.

El Dato: Ángel Chávez Ponce es identificado como uno de los operadores regionales más relevantes del CJNG en Michoacán; lo vinculan a redes de extorsión a limoneros y aguacateros.

Según el titular de la SSP estatal, José Antonio Cruz Medina, durante el despliegue policial dos presuntos agresores fueron abatidos, hecho que habría detonado la reacción violenta en varios municipios.

Estos hechos ocurren apenas unos días después de que el gobierno del estado designó a Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad, como parte de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los bloqueos también se enmarcan en reuniones recientes entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes acordaron fortalecer las acciones contra las distintas organizaciones delictivas que operan en la entidad, entre ellas el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya y La Familia Michoacana.

Entre las zonas afectadas se registraron cierres y vehículos incendiados en tramos que conectan a Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro y otros puntos del Bajío michoacano.

A lo largo del día, las autoridades informaron que varias vialidades ya fueron reabiertas y que continúan las labores para retirar unidades atravesadas o quemadas. También se utilizan las cámaras del C5 Michoacán para identificar a los responsables y apoyar las investigaciones.

Hasta la tarde del lunes, se reportó que ya se trabajaba para liberar los bloqueos en las vialidades aledañas a Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán, mientras que la carretera Morelia–Quiroga, a la altura del municipio de Tzintzuntzan, fue reabierta poco después.

CAPTURAN A 12. A través de redes sociales, el gabinete de seguridad informó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la SSPC, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad en distintos municipios, donde detuvieron a 12 personas y aseguraron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos —dos con blindaje artesanal—, dosis de droga y equipo táctico. Además, se llevaron a cabo patrullajes en huertas limoneras para proteger a productores de la zona.

Las acciones forman parte de la estrategia de seguridad desplegada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y contemplan combatir la extorsión, generar órdenes de investigación y aprehensión, evitar el tráfico de drogas y destruir laboratorios de sustancias sintéticas, entre otros objetivos.