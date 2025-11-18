No aceptaremos intervención de ningún gobierno extranjero, reitera Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México no aceptará ningún tipo de intervención extranjera, después de que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país asegurara que una operación de este tipo podría ocurrir, pero solo si se solicita expresamente.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió a estas declaraciones, y aseguró que por ningún motivo aceptará la sugerencia de la Embajada, pues no permitirá una intervención militar de ningún gobierno extranjero.

“Sacaron un comunicado de que, a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían, pero nosotros no lo vamos a pedir, porque nosotros no queremos intervención de ningún gobierno extranjero”, explicó Sheinbaum.

La mandataria federal reiteró que, entre Estados Unidos y México, “hay colaboración y coordinación, pero ni hay subordinación no podemos permitir una intervención”.

Sheinbaum explicó que en las diversas pláticas sostenidas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, él ha insistido en ofrecer apoyo militar, pero ella lo ha rechazado en todas las ocasiones.

“Él ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’, pero yo le he dicho en muchas ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio“, detalló la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que ha dejado clara la postura de México tanto a Trump como al secretario de Estado, Marco Rubio. “Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con Marco Rubio y ellos han entendido”, subrayó.

Sheinbaum destacó que el entendimiento alcanzado con el gobierno estadounidense se basa en principios claros: “Los primeros puntos dejan muy claro el respeto a la soberanía, a la territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro”.

