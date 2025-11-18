PAN cuestiona silencio de Derechos Humanos

Panistas se manifiestan en la sede de la CNDH el 13 de noviembre.

“Tiene apenas un par de semanas que fue nombrada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), al frente de la Comisión de Derechos Humanos local (CDH), María Dolores González Sarabia, y no se ha visto una manifestación de solidaridad (a las víctimas) por la represión y violencia de la policía en la marcha de la Generación Z”, dijo Federico Döring, diputado federal y vocero del grupo parlamentario del PAN.

El legislador mencionó que “nadie se opuso a su nombramiento y eso la obliga a responder a todas las fuerzas políticas y no a estar al servicio del poder político, ni de Morena”.

El Dato: La semana pasada, el PAN pidió la renuncia de Rosario Piedra, titular de la CNDH, al considerar que ha incurrido en “omisión y silencio” ante los casos de desaparecidos.

Döring Casar explicó que no le debe su cargo a la mayoría artificial de Morena y aliados: “la Comisión ha guardado silencio cómplice, ya que después de ver las imágenes donde policías golpearon y violentaron brutalmente a ciudadanos el sábado en la plaza del Zócalo, ella no ha dicho nada”.

El panista comentó que Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni siquiera ha puesto un post para manifestarse por el dolor de los ciudadanos ante la represión política de la policía de Morena.

Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN, manifestó que es lamentable la clase de Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde hay golpes y represión a ciudadanos, donde hay personas que sostenían banderas y las pateaban en el piso, y González Sarabia no dice nada.

“Y cuando hay este tipo de silencio cómplice, traiciona su mandato, no ha cumplido ni un mes y estamos viendo que esos 60 votos de los legisladores están siendo defraudados”, agregó.

Los panistas exigieron a la CDH capitalina y a la CNDH hacer pública una postura y ponerse del lado de las víctimas no del Gobierno represor de Clara Brugada, al estilo Martí Batres.

En tanto, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que: “el actual régimen busca, de todas las maneras posibles, descalificar las expresiones y manifestaciones de la sociedad”.

Y mencionó que el fin de semana, en más de 80 ciudades hubo manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos inconformes con la violencia que hay en el país.

“Resulta que en la Ciudad de México se agredió a los manifestantes, se generó un clima de polarización y ahora se trata de descalificar lo que las y los mexicanos piensan”, señaló.

El priista reclamó que: “es increíble que un Gobierno que se dice de izquierda haga lo que estamos viendo, provocar enfrentamiento entre los mexicanos, buscar la forma de callar las voces, decir que no era justo que las y los mexicanos salieran a las calles a manifestar sus ideas”.

El legislador tricolor dijo que actualmente México vive una tragedia en materia de seguridad, en materia de finanzas públicas, en materia de soberanía alimentaria y energética y ahora vive una tragedia de libertades, “porque el Gobierno reprime, descalifica, polariza y ataca la voz de las y los mexicanos”.

La legisladora panista y vicecoordinadora de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, defendió la participación de la llamada Generación Z en la marcha que culminó con personas lesionadas y hospitalizadas.

“Los jóvenes salieron a la calle sin miedo… porque ya se cansaron de vivir con él. No marcharon por moda, marcharon porque México no puede seguir entre silencios, y entre vallas levantadas para callar. Los jóvenes son la generación más expuesta a la violencia… pero también la más dispuesta a cambiar la historia”, dijo.

Alito ofrece asistencia legal a detenidos en movimiento

› Por Ivan Ortiz

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, instruyó a la Secretaría Jurídica del partido político a que respalde legalmente a los jóvenes que fueron detenidos por la policía capitalina durante la movilización de la llamada Generación Z, ocurrida el sábado 15 de noviembre.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena”, aseguró el dirigente en su cuenta de red social X.

El senador aseveró que estos jóvenes contarán “con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso, con el objetivo de lograr su liberación”.

7 jóvenes manifestantes fueron trasladados al Reclusorio Norte este lunes

También tendrán el apoyo de todos los abogados de los legisladores de esta fracción parlamentaria en el Senado y en el Congreso de la Unión. “Todos ofrecerán asesoría legal gratuita”, indicó.

Para contar con este apoyo, las familias pueden comunicarse a los teléfonos (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para ser atendidas o acudir directamente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cerca del metro Buenavista.

Desde la mañana de este lunes, familiares de jóvenes detenidos durante la marcha estuvieron al pendiente de su estatus legal, en la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue hasta el mediodía que siete jóvenes fueron trasladados de este punto hacia el Reclusorio Norte, en medio de gritos y consignas como “No son criminales, son estudiantes”.

En el centro penitenciario se prevé que tengan una audiencia de control para determinar su situación jurídica. Las acusaciones son diferenciadas, algunos tienen señalamientos por robo o lesiones y otros por tentativa de homicidio. A partir de estos delitos se podría determinar su libertad o su vinculación a proceso.