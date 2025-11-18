Sheinbaum llama al respeto por el Ejército ante nueva marcha de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que pueda haber un enfrentamiento entre militares y manifestantes de la Generación Z durante la marcha convocada para este jueves 20 de noviembre, día en que se realizará el tradicional desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana, e hizo un llamado al respeto por el Ejército Mexicano y a que todo transcurra de manera pacífica.

“Para el desfile del día de la revolución mexicana vamos a tener militares en la calle por el 20 de noviembre, o sea, el desfile que va a haber”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Ante la pregunta de si puede haber un choque, respondió tajante: “No, no, no, va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones ni que todo sea pacífico”.

Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de la fecha: “El 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace y se va a llevar a cabo y pues hay que tener respeto por lo que representa el Ejército Mexicano”.

La presidenta destacó que el desfile convoca a cientos de miles de personas: “Viene muchísima gente al 20 de noviembre. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas que los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Entonces, no creemos que haya nada”.

Respecto al revuelo en redes sociales por los 18 jóvenes detenidos tras la marcha del sábado, de los que tres fueron acusados de tentativa de homicidio, la mandataria fue clara: “Tiene que haber pruebas, ¿no? Para cualquier acusación. La fiscalía de la Ciudad de México está llevando los casos y evidentemente para cualquier carpeta de investigación que se abra, pues tiene que haber las pruebas de las acusaciones que están haciendo”, explicó Sheinbaum.

La presidenta recordó que “ayer vimos imágenes pues muy fuertes”, por lo que “la fiscalía tiene que mostrar pues que realmente las personas que están detenidas participaron en una actividad ilícita”.

En torno a señalamientos de que Morena habría enviado grupos de choque para generar la violencia registrada a las afueras de Palacio Nacional el sábado pasado, la presidenta rechazó categóricamente las acusaciones.

Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

“El lunes mostré las fotografías, esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la fiscalía de la Ciudad de México o el gabinete de seguridad”, afirmó.

Sheinbaum fue enfática al señalar que “ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. No tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica”, aseguró.

Ante las campañas en redes sociales contra su administración, Sheinbaum Pardo se mostró confiada en el respaldo ciudadano: “Cualquier manifestación que se haga en nuestro país, pacífica, nadie quiere la violencia, nadie. Y bueno, ahí está la encuesta porque dicen que con toda esta campaña que hay en redes que ya perdió la presidenta. No, la gente es muy lista, el pueblo de México”.

“Por más campañas que haya, la gente sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo”, aseguró la mandataria, al tiempo que destacó el amplio respaldo que tiene el movimiento entre empresarios, clases medias, jóvenes y adultos mayores.

La presidenta reafirmó así su llamado a la paz y al respeto mutuo durante las actividades del 20 de noviembre, fecha emblemática que conmemora el inicio de la Revolución Mexicana con el llamado del Plan de San Luis hecho por Francisco I. Madero para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.

