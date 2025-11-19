Ajustes del Banxico a la tasa son congruentes con la situación económica actual: subgobernador Mejía

El ciclo de recortes a la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) es congruente con la situación de la economía nacional, aseguró Omar Mejía, subgobernador de la entidad.

“La política monetaria tiene mayor impacto cuando estamos en la fase del ciclo de debilidad. Y entonces en ese sentido creo que también el hacer ajustes es congruente con las actuales condiciones macroeconómicas”, aseguró el funcionario durante el Foro Económico Estrategia Económica Nacional, organizado por la Universidad Panamericana (UP).

La tasa de interés interbancaria llegó a un máximo de 11.25 por ciento en 2023, esto se dio debido a que la inflación general alcanzó un nivel superior a 8 por ciento a finales de 2022.

Elevar o recortar dicha tasa es una herramienta monetaria que Banxico, y otros bancos centrales, utilizan para mitigar el alza de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en un país.

La fachada del Banco de México (Banxico) ı Foto: Cuartoscuro

Si se alza la tasa se restringe el consumo, ya que se encarece el crédito y se incentiva el ahorro, ya que las tasas de rendimientos son mayores. Por el contrario, recortar la tasa incentiva el consumo ya que se abarata el crédito y se “castiga” a las tasas de rendimiento, afectando el ahorro.

Cabe mencionar que el consumo es uno de los motores de la economía, por lo que incrementarlo también aumenta la producción de bienes y servicios, el empleo, los ingresos por IVA e ISR, aunque un aumento de la demanda también podría incrementar el costo de los productos y servicios en el país.

“Hay que reforzar la idea que la meta del Banco Central y el mandato del Banxico es mantener la inflación en 3 por ciento, “y que se mantenga ahí, digamos, sostenidamente”.

“Esa es la meta. Ahora, el índice subyacente es el que nos indica la tendencia de la inflación general. Este ha mostrado persistencia, sí, pero no ha mostrado también un cambio de tendencia”, comentó.

La inflación actual se encuentra en un nivel de 3.63 por ciento, a octubre de 2025. Este escalón se registró luego de una tasa previa de 3.76 por ciento. En tanto, la inflación subyacente, que es aquella que excluye los precios de alimentos sin procesar y de productos y servicios energéticos debido a su alta volatilidad, alcanzó una variación de 3.57 por ciento.

La inflación actual se encuentra en un nivel de 3.63 por ciento, a octubre de 2025 ı Foto: larazondemexico

Aseguró que factores que influirán en la inflación para el próximo año es que prevén una recuperación en la actividad económica, la cual aseguró “no va a representar” un problema de presiones de demanda, porque en realidad la recuperación, si bien es algo positivo, no alcanza tampoco a tener una presión para los precios.

Los recortes a la tasa de interés en este 2025, para colocarla en 7.25 por ciento actual, se dieron mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó un crecimiento económico de entre 1.0 y 1.5 por ciento anual. La economía mexicana registró debilidad e incertidumbre en este año.

Este escenario se dio a raíz de que el Gobierno de Estados Unidos impusiera aranceles a productos de exportación nacionales con destino al país vecino del norte, en específico al acero y aluminio, cuestión que afectó a la industria nacional y que fue uno de los factores que provocó una contracción del PIB en el segundo trimestre de 2025, que fue de 0.3 por ciento.

“Otro factor es el comportamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio ha tenido un comportamiento de una apreciación de más del 12 por ciento en lo que vale el año”, comentó.

Señaló que es un determinante importante también para lo que sucede en la inflación de mercancías y agregó que eso también va a contener en este caso a las mercancías.

“Ahora, en el caso de los servicios, lo que hemos encontrado en algunos de los ejercicios, las mediciones que hemos hecho es que la política monetaria actúa con más rezago, es decir, esta debilidad económica y también la restricción monetaria que se tuvo en periodos anteriores va a seguir influyendo en este caso en los servicios”, advirtió.

“Recordemos que la política monetaria tiene un horizonte de ocho trimestres o dos años, entonces van a seguir influyendo en el comportamiento de los precios hacia adelante”, comentó.

Contracción del PIB en el segundo trimestre de 2025, que fue de 0.3 por ciento ı Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT