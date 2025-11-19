Economía de México crece pese a pesimismo de analistas: Subsecretaría de Hacienda

SHCP había estimado un rango de crecimiento del PIB de 1.0 a 1.5 por ciento anual para este año.

La economía mexicana ha sido resiliente y crecerá en este 2025, pese a que analistas previeron un estancamiento económico, incluso una contracción del Producto Interno Bruto (PIB), comentó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La economía mexicana se ha mantenido con cierta resiliencia. Comentar que las últimas previsiones del Fondo Fundamental Internacional estiman un crecimiento de 1 por ciento para el cierre de este año, en línea con lo que se ha venido presentando en el paquete económico”, dijo la funcionaria durante el Foro Económico Estrategia Económica Nacional, organizado por la Universidad Panamericana (UP).

A inicios de año, algunos expertos previeron una contracción económica de hasta 7 por ciento. Incluso, el Banco Mundial (BM) y el FMI proyectaron una caída del PIB de 2 y 3 por ciento, respectivamente.

Ahora, Bonilla Rodríguez aseguró que las estimaciones puntuales de crecimiento económico en estos momentos se vuelven “un poco complejas”, ya que se tienen que incorporar los impactos de todo el entorno, no solo la parte de comportamiento de la comunidad, sino también la parte internacional.

“Y esto dificulta mucho hacer estimaciones puntuales. Por esta razón, nos batallamos dentro del rango de crecimiento positivo”, comentó. Cabe señalar que la SHCP estimó un rango de crecimiento del PIB de 1.0 a 1.5 por ciento anual para este año.

La subsecretaria María del Carmen Bonilla comentó que el consumo interno y la inversión privada se mantienen por encima de su tendencia pre-pandemia y que actualmente la confianza del consumidor está 20 por ciento por encima de su tendencia histórica.

Empleo, salarios e inflación

María del Carmen Bonilla explicó que el mercado laboral también se mantiene sólido, la tasa de desempleo se ubica en mínimos históricos, cerca del 3 por ciento, tanto en hombres como en mujeres, lo que va a llevar a más de 550 empleos en este año.

María del Carmen Bonilla añadió que la participación de mujeres también ha aumentado y se ha acumulado en los últimos años de manera importante.

“Esto va de la mano de una política salarial que ha sido clave para nosotros. Desde diciembre del 2018 el salario mínimo ha aumentado”, indicó María del Carmen Bonilla.

María del Carmen Bonilla agregó que este hecho se dio sin que se registrara un impacto sustantivo en la inflación, es decir: en los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en México.

“En algún momento, algunos analistas creían que los incrementos en los salarios iban a generar presiones importantes en la parte de la inflación. Y bueno, lo que se ha demostrado es que esto no ha sucedido”, afirmó María del Carmen Bonilla.

María del Carmen Bonilla mencionó que la inflación se mantiene dentro del objetivo de Banco de México (Banxico), que es de 3 por ciento más o menos un punto porcentual; o sea: mínima de 2 por ciento y máxima de 4 por ciento.

“Incluso después de los choques que hubo en 2022 y 2023 con los precios de la energía y la subida tan importante que hubo de las tasas a nivel mundial, la política monetaria también ha sucedido de una manera que ha ayudado a que la crisis de la inflación se mantenga dentro del rango”, dijo María del Carmen Bonilla.

María del Carmen Bonilla comentó además que México registra ocho quincenas consecutivas con una inflación “bastante baja”. El último dato, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue de 3.6 por ciento.

“Y con expectativas de inflación a 12 meses que permanecen ancladas y ahí podemos ver que en la parte, por ejemplo, de subyacente, la presión más grande viene por el arco de servicios y tenemos que el componente alimentario, que durante 2023 tuvo un impacto importante por efectos del clima, de manera importante se redujo durante el presente año”, aseguró.

La subsecretaria María del Carmen Bonilla abundó en que México mantiene un dinamismo exportador con un desempeño sólido en expansión.

Comentó que las exportaciones acumuladas entre enero y septiembre han crecido 5.7 por ciento año a año y hacia Estados Unidos incrementaron en 5.6 por ciento.

“Esta dinámica viene influenciada por la exportación de productos domésticos como el equipo de cómputo. También nuevos sectores como la parte farmacéutica, estamos viendo que está creciendo”, agregó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR