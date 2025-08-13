Ratifica Congreso nombramiento de María del Carmen Bonilla como subsecretaria de SHCP

Con la abstención de los legisladores del PRI y PAN, el pleno de la Comisión Permanente aprobó este miércoles el nombramiento de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

Durante la sesión, la designación de Bonilla Rodríguez propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum fue criticada por los senadores y diputados del tricolor y Acción Nacional, al considerar que no había dado los resultados para detener la deuda del país.

El nombramiento contó con 22 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, cero votos en contra y nueve abstenciones del PRI y PAN.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, al fijar su postura sobre la designación de María del Carmen Bonilla, afirmó que no comparte la política económica del actual régimen porque hay un endeudamiento excesivo, que al final del año llegará a los 19 billones de pesos.

“No vamos a acompañar el dictamen de la persona propuesta para la subsecretaría, y me refiero de doña María del Carmen Bonilla Rodríguez, y aclaro que tiene un buen currículum, que es egresada, por ejemplo, de la Universidad Anáhuac y que tiene experiencia. Sin embargo, no estamos de acuerdo para nada con la política económica del régimen. ¿Por qué? Porque hay un endeudamiento excesivo”, argumentó.

Más adelante, el diputado subrayó que en el PRI “no estamos de acuerdo con el Plan México porque no tiene bases; no estamos de acuerdo con el rescate de Pemex porque es irreal, ustedes matan la confianza de los inversionistas. No estamos de acuerdo con la política económica porque nos preocupa mucho que el régimen ponga en riesgo la viabilidad de los programas sociales, que salen del ingreso del país.

“Lo que ustedes cantan como un éxito de los programas sociales tiene un pequeño problema, todo depende de las transferencias económicas, pues si se cae el presupuesto, vamos a tener un grave problema”, advirtió el exgobernador de Coahuila.

Mientras, la diputada federal panista, Diana Gutiérrez, lamentó que María del Carmen Bonilla no haya rendido cuentas ante el Congreso sobre el endeudamiento del país que ya alcanzó casi 18 billones de pesos.

“La deuda pública no ha dejado de crecer entre 2019 y en la actualidad, casi ocho billones de incremento desde que la aspirante ocupó el cargo de titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda”, aseveró.

Luego de la votación, Bonilla Rodríguez rindió protesta ante el pleno de la Comisión Permanente, junto con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares.

