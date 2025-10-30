Caída en industria provoca contracción de 0.3% del PIB en tercer trimestre

Una caída en las actividades económicas secundarias, es decir en la industria, provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayera 0.3 por ciento anual durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si bien se trata de la estimación oportuna, la contracción económica trimestral sería la primera en cuatro años.

“La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) ofrece, en el corto plazo, una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país, 30 días después de que concluye el trimestre de referencia”, indicó el Inegi.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este jueves Este es el precio del dólar HOY jueves 30 de octubre de 2025

En el tercer trimestre de 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB cayó 0.3% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna presentó una… pic.twitter.com/RSXsyy2K9c — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 30, 2025

En el tercer trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, la institución señaló que en el periodo julio-septiembre del año en curso, la estimación oportuna del PIB de las actividades secundarias disminuyó 1.5 por ciento.

“El PIB de las terciarias creció 0.1 por ciento y el de las primarias, 3.2 por ciento a tasa trimestral”, informó.

En el trimestre de referencia y a tasa anual, la estimación oportuna del PIB por actividad económica fue la siguiente: el PIB de las secundarias cayó 2.9 por ciento. El de las terciarias ascendió 0.9 por ciento y el de las primarias, 3.0 por ciento.

Esta situación se dio pese a que en dicho periodo se suspendió, por parte de Estados Unidos, una serie de incrementos a los aranceles impuestos a México, que afectaban principalmente al acero, aluminio y cobre.

De acuerdo con la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriella Siller, la economía mexicana podría recuperarse el próximo trimestre.

“Cabe mencionar que existe una alta probabilidad de que en el cuarto trimestre el PIB vuelva a caer, con lo que en el año, el crecimiento total de la economía mexicana sería de apenas 0.54 por ciento. Para 2026 se anticipa un rebote con un crecimiento ligeramente superior al 1 por ciento, pero con muchos riesgos”, mencionó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR