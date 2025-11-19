Ariadna Montiel destaca que 13 millones 400 mil mexicanos han salido de la pobreza

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, durante su intervención en la Cámara de Diputados

Al comparecer en San Lázaro, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que llegó desde “una política cimentada por el expresidente. Y hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la primera mujer presidenta de la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum”, lo que ha dado como resultado que 13 millones 400 mil mexicanos han salido de la pobreza.

“Comparezco ante esta soberanía para rendir cuentas con la satisfacción del deber cumplido. Comparezco ante ustedes para informar sobre los hechos y los avances de la política de bienestar”, dijo la titular del Bienestar, en un primer momento.

Montiel celebró que la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 de 2019 a 2024 en la escala de Gini, “lo que significa que nuestro país es menos desigual y hay una redistribución justa de la pobreza”.

Y mencionó que al día de hoy más de 32 millones de personas reciben un programa de bienestar, con una inversión social en 2025 de 851 mil millones de pesos, el 2.3 % del producto interno bruto.

Acotó que “Esas cifras no son una casualidad, son la confirmación de que vamos muy bien, que la transformación avanza. Confirmamos que seguimos en la ruta correcta y que vamos a ir todavía mejor”.

Y aseveró que “la legitimidad se gana en el territorio, escuchando las justas demandas del pueblo. Antes se gobernaba desde el escritorio, nosotros gobernamos desde el territorio. Seguimos el mandato del pueblo de México, que se expresó en 2024”.

Montiel Reyes, expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los legisladores, pues mencionó que, con su voto a favor de las reformas presentadas por el expresidente, e impulsadas al inicio del gobierno de la presidenta, “se consolidaron los programas de bienestar como derechos del pueblo de México, recuperando de esta manera el espíritu social de la Revolución Mexicana, nuestra tercera transformación”.

También dijo que el salario recuperó el ingreso laboral y los programas de bienestar “son el piso de la seguridad que protege a la población más vulnerable cuando este ingreso falta o fluctúa”.

Refirió que la desigualdad alcanzó su nivel más bajo desde que se tiene registro en México, ya que hace 20 años, el ingreso de los hogares más pobres era apenas de mil 483 pesos mensuales.

Y dijo hoy aumentó casi 6 mil pesos. “Mientras el ingreso de los más ricos creció al doble, el de los más pobres llegó a multiplicarse por 4. Por primera vez en mucho tiempo, los de abajo están mejorando sin que los de arriba pierdan. Por fin la prosperidad es compartida. Hay una redistribución justa de la riqueza”.

Comentó que el ingreso de los hogares creció 16 % en términos reales. “Como ya hemos informado, esto se debe a los programas de bienestar, a la política salarial y a la inversión de obras estratégicas para el desarrollo que generan empleo”.

Montiel señaló que, “durante décadas el neoliberalismo nos mintió, nos repitieron hasta el cansancio la cantaleta tecnocrática que sí subían los salarios se disparaba la inflación y de 2000 a 2018 el salario promedio mínimo real pasó de 75.6 pesos diarios a 88.15, tan solo 12.55 pesos con un aumento real en 18 años del 16 %”.

Y dijo que del 2019 a 2025 pasó de términos reales a un aumento de 102.35 pesos, en siete años de la cuarta transformación el salario se ha incrementado 97.9 % en términos reales, 81 % “más que en el periodo neoliberal”.

Celebró que más de 11 millones de personas se sumaron a la población con ingresos suficientes para vivir con dignidad, al pasar de 72.8 millones de personas a 84.2, lo que significa que casi 2 de 3 mexicanos hoy ya tienen un ingreso por encima de la línea de pobreza. “De igual modo, hoy existe una mejor distribución de la riqueza, los datos de desigualdad lo indican”, dijo.

En este momento diputados de todos los frentes ponen en el pleno sus planteamientos referentes a esta comparecencia.

