En Tabasco y Colima capturan a 62 narcos

Operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Tabasco y Colima dejaron un total de 62 personas detenidas, además del aseguramiento de armas, droga, vehículos, inmuebles y equipos de comunicación, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en ambas entidades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), autoridades estatales y de la Policía Municipal participaron en dos acciones operativas en los municipios de Macuspana y Jalpa.

En Macuspana, durante recorridos de seguridad, agentes identificaron a un grupo de personas intercambiando bolsas. Al aproximarse, los sospechosos corrieron y realizaron detonaciones de arma de fuego. Tras una persecución, ocho individuos fueron detenidos. Se les aseguraron dosis de marihuana, cinco armas cortas y ocho teléfonos celulares.

268 Dosis con características de metanfetamina decomisó la Semar

En el municipio de Jalpa, fue detenido Luis Alberto “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por narcomenudeo y portación de arma de fuego. Durante su aseguramiento, autoridades decomisaron 20 dosis de piedra, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma larga.

EL DATO: LA SEXTA Región Naval de la Marina puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica y WhatsApp 314 160 32 74 para la atención de denuncias seguras y anónimas.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

En otro operativo, la Semar, a través de la Sexta Región Naval, informó que detuvo a 54 presuntos infractores de la ley en municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, como parte de la estrategia de Seguridad Pez Vela 2025. Las acciones se realizaron en coordinación con la FGR, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.

Durante estas intervenciones fueron aseguradas dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos. También se confiscaron 268 dosis con características de metanfetamina, además de envoltorios y bolsas con posible marihuana.

Las autoridades informaron que incautaron, además, cinco inmuebles, una antena, dos computadoras, nueve teléfonos celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

La Semar destacó que estas acciones se llevaron a cabo con disciplina, respeto a los derechos humanos y coordinación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en la entidad y reiteró su compromiso con la ciudadanía.