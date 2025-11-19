Lanzan Mundial Social rumbo a Copa de Futbol

La Presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios, ayer en la presentación del Mundial Social.

El Gobierno de México dio a conocer este martes las acciones y actividades que conforman el Mundial Social México 2026, una estrategia integral que busca llevar la experiencia del torneo futbolístico en el marco de la Copa de Futbol, a todos los rincones del país, tal como fue instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Mundial Social pone a la gente, a las personas, al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar futbol a todo el territorio nacional”, explicó Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Dato: El programa exhibirá la riqueza de la cocina mexicana, avalada por la UNESCO, e impulsa el plan Nuestra Grandeza Cultural en museos y sitios arqueológicos del país.

El programa contempla más de 177 fiestas México 2026, 5 mil actividades y rutas turísticas, 74 mundialitos de distintas categorías, mil 483 actividades en el programa “Vive saludable, juega feliz”, 4 mil 208 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos, y 10 mil 631 murales de arte urbano.

“Que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialito y hasta cascaritas en las comunidades. Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos”, añadió Cuevas.

Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), presentó la aplicación Conoce México, que estará disponible en español e inglés y ofrecerá información sobre las sedes, rutas culturales, gastronomía y servicios útiles para los 5.5 millones de visitantes que, estiman, llegarán al país para presenciar el evento.

Además, buscarán establecer tres récords Guinness: la imagen humana de la camiseta de futbol más grande en febrero; la clase de futbol más grande en marzo; y el mural del futbol se realizará en mayo.

Del 11 de junio al 19 de julio se tiene proyectado el evento “México de mis sabores” que se realizará en Campo Marte, un encuentro gastronómico con cocineras tradicionales de los 32 estados.

“Recuerden que México está de moda”, señaló Josefina Rodríguez.

El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció la participación de cinco mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar actividades turísticas, culturales y deportivas vinculadas al mundial y anticipó que los registros comenzarán en abril.

Zoé Robledo, director del IMSS, detalló la organización de tres mundialitos con enfoque inclusivo: el torneo de futsal femenino con 181 equipos; el futbol sin correr (walking football) para adultos mayores desde 50 años; y el futbol IMSS 21 para niños con síndrome de Down.

México también será sede de la Copa Internacional Street Child World Cup 2026, que reunirá, del 5 al 15 de mayo, a 30 equipos de 24 países de niños y niñas que han vivido en situación de calle.

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura (SC), informó sobre la mejora de 12 museos emblemáticos y 46 zonas arqueológicas, entre ellas: Teotihuacán, el Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, destacó que, además de los tres FIFA Fan Fest oficiales que se tienen previstos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, el Gobierno federal llevará la transmisión gratuita de los 104 partidos a cientos de plazas y espacios públicos en todo el territorio nacional.