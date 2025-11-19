Montaje de letreros causa dudas sobre procedencia

Letreros colocados en Playa Bagdad por presuntos agentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El Gobierno de México informó este martes que la Secretaría de Marina (Semar) retiró de manera preventiva seis letreros de advertencia de visita a estadounidenses que fueron colocados de manera ilegal en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia.

“Derivado de un reporte, personal naval localizó y retiró de manera preventiva seis letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional”, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, al leer un comunicado conjunto de la Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

6 letreros fueron retirados de Playa Bagdad

De acuerdo con la información proporcionada, el hallazgo se dio tras un reporte recibido por la Semar. “Durante las primeras consultas realizadas por el consulado de México en Brownsville, no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense”, detalló la mandataria.

Sin embargo, posteriormente, “un área del gobierno de Estados Unidos planteó que había contratado una empresa para ponerlos”, explicó Sheinbaum Pardo.

La Cancillería estableció comunicación sobre este incidente con la embajada de Estados Unidos, mientras que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas iniciará las consultas técnicas necesarias.

“Como nos explicó el almirante, el río, pues, va cambiando su cauce y se va soltando y, de acuerdo con el tratado, pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial”, señaló la Presidenta.

El objetivo, reconoció, es “esclarecer cabalmente el incidente, así como realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países”, particularmente en esa zona de Tamaulipas cercana al Golfo de México.

“En eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente ya con mayor información e instrumentación, exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas ya cerca del golfo”, agregó la mandataria federal.