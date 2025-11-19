Segundos apoyos a afectados por lluvias en La Huasteca ya se entregaron, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer esta mañana que los segundos apoyos para los afectados por las pasadas lluvias en La Huasteca ya se han entregado; en este sentido, detalló que se trata de más de 7 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina precisó los montos destinados a cada estado:

Hidalgo: 1,802,535,000 pesos

Puebla: 756,075,000 pesos

Querétaro: 166,905,000 pesos

San Luis Potosí: 695,575,000 pesos

Veracruz: 4,005,035,000 pesos

TOTAL: 7,426,125,000 pesos

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en Veracruz aún quedan pendientes labores para atender a los damnificados:

“Todavía falta la reubicación de familias que están a un lado de los ríos; es necesario reubicarlas y también invertir en agua potable”, indicó Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

En este mismo sentido, Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien recientemente informó que la entidad ya había liquidado la deuda que tenía con el SAT y con el ISSSTE.

“Ha hecho un buen trabajo”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR