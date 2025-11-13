Devastación en La Huasteca acabó con más de 18 mil viviendas; van más de 7.4 mmdp invertidos en atención: Bienestar

La titular de Bienestar dio un informe de apoyos.

Más de 18 mil viviendas fueron declaradas como pérdida total a causa de las lluvias e inundaciones que azotaron la región de la Huasteca el pasado 10 de octubre, una devastación que hasta ahora ha requerido la inversión de más de 7.4 mil millones de pesos por parte del Gobierno Federal.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Al exponer los resultados del censo levantado en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que se encontraron daños menores en 20 mil 286 hogares; daño medio, 23 mil 332; daño mayor, 31 mil 12, y viviendas con pérdida total 18 mil 302, dando como total afectaciones en 104 mil 417 viviendas.

“En el caso del estado de Hidalgo, la afectación fue para 23 mil 358 viviendas; en el estado de Querétaro, 11 mil 789; Puebla 2 mil 896; San Luis Potosí, 9 mil 840 32, y Veracruz que fue el más numeroso: 56 mil 531”, detalló.

El impacto de este desastre fue para 119 municipios y dejó 347 mil 919 habitantes damnificados en las cinco entidades.

Presentación en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, perjudicó siete mil 831 locales comerciales; a 29 mil 45 productores.

La inversión social que esta emergencia requirió hasta ahora ha sido de siete mil 426 millones 125 mil pesos.

La mayor parte se destinó a la atención al estado de Veracruz, con cuatro mil cinco millones 35 mil pesos, seguido por Hidalgo con mil 802 millones 535 mil pesos.

