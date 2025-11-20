Amenaza Yunes al tesorero de Veracruz

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Yunes amenazó al titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Miguel Santiago Reyes, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso estatal.

Durante el acto de rendición de cuentas, el titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz expuso cifras sobre la deuda estatal y recordó episodios del “yunismo”, lo que provocó que el legislador se levantara de su asiento y fuera hasta donde estaba el funcionario para decirle “te voy a partir tu ma…”.

69 mil 645 millones de pesos es la deuda pública de Veracruz

“Me has estado chin… varias veces, me tienes hasta la ma… cab…, no te me pongas porque te rompo la ma… No te metas conmigo”, dijo el legislador al titular de Finanzas del estado.

Tras el intenso momento, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Tanya Carola Viveros, hizo un llamado a la cordura y pidió a Yunes Landa que respetara el formato de la comparecencia y no faltara el respeto al secretario.

Posteriormente, el diputado Héctor Yunes abandonó molesto el salón donde se realizaba la comparecencia.

Miguel Santiago Reyes dijo, durante exposición, que en el periodo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares “no hubo reducción de deuda ni avances en inversión” y habló de “una época gris” para las finanzas públicas.

El funcionario estatal agregó que la administración actual negoció mejores condiciones crediticias sin modificar plazos ni reestructurar la deuda, lo que permitirá liberar recursos adicionales para el próximo año.