Anuncian la construcción de una súper computadora

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles la construcción de la súper computadora pública más grande de América Latina, proyecto que formará parte del Clúster Nacional de Supercómputo y que tendrá como objetivo fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que esta infraestructura permitirá desarrollar capacidades científicas y tecnológicas de alto nivel en el país, especialmente en áreas como modelos meteorológicos, climáticos, análisis de riesgos, prevención de desastres, procesamiento de imágenes para la agricultura y el desarrollo de modelos de lenguaje con inteligencia artificial.

En el anuncio participó Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, quien detalló que la súper computadora estará vinculada al Centro Mexicano de Supercómputo y operará en colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC).

Durante la conferencia se realizó la presentación del proyecto y se celebró la firma del convenio con el Centro Nacional de Supercomputación de España, y se adelantó que la próxima semana se formalizará el anuncio para que el proyecto entre en funcionamiento en 2026.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), explicó que el acuerdo con el BSC incluye investigación científica y tecnológica, formación de especialistas, transferencia de tecnología, innovación y el desarrollo de capacidades nacionales en cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial.

Se prevé que el Centro Mexicano de Supercómputo inicie operaciones preliminares en enero de 2026 y se conectará con el Sistema de Alertamiento Masivo del país, así como con plataformas de análisis aduanero, agrícola y de seguridad nacional.