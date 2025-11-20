CSP pide identificar a agresores de marcha

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciar una investigación para identificar a las personas que participaron en las agresiones registradas durante la marcha de la llamada Generación Z, realizada el pasado sábado en la capital del país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que en la manifestación participaron grupos que actuaron con violencia y que no correspondían al perfil de los jóvenes que convocaron a la protesta; además, agregó que varios de los agresores iban vestidos de negro, encapuchados y portaban objetos como martillos y ganzúas, lo que —dijo— apunta a una coordinación ajena a una manifestación pacífica.

El Dato: La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta por marcha de la Gen Z que fue convocada por los jóvenes para este 20 de noviembre.

Aclaró que, si bien la mayoría de los asistentes se manifestó de manera legítima, entre ellos se encontraban también adultos y figuras vinculadas a la oposición, por lo que insistió en que es necesario deslindar responsabilidades y determinar quiénes estuvieron detrás de los hechos.

Sheinbaum subrayó que la Fiscalía debe sustentar con pruebas sólidas las acusaciones presentadas contra 15 personas detenidas, quienes fueron señaladas por delitos como homicidio calificado. Señaló que las indagatorias deben realizarse con total transparencia y sin motivaciones políticas.

La mandataria rechazó que los grupos violentos tengan relación con su movimiento y aseguró que los actos registrados no corresponden al comportamiento de simpatizantes de su partido. Reiteró que, si se comprueba la comisión de delitos, deberá aplicarse la ley y, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.

Asimismo, reaccionó después de que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Luisa María Alcalde, dio a conocer el supuesto vínculo de uno de los impulsores de la marcha de la Generación Z con el Partido Acción Nacional, lo cual calificó como “muy interesante”.

“Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, para documentar”, comentó durante su conferencia matutina.

El pasado martes, la dirigencia de Morena presentó un presunto contrato relacionado con Edason Sal Andrade Lemus, identificado como uno de los promotores de la marcha del 15 de noviembre, quien habría sido contratado por Acción Nacional en febrero de 2025 y habría percibido un sueldo de 2 millones 106 mil pesos.

Previamente, la titular del Ejecutivo federal señaló que se han detectado diversos influencers y creadores de contenido que fueron identificados como impulsores de la movilización del pasado sábado, en la cual se registraron enfrentamientos entre la policía capitalina y manifestantes.