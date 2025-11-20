Denuncian represión

Denuncian que hay presos políticos en Puente Grande

Jorge Romero, presidente del PAN, señaló que el Gobierno federal utilizó la violencia contra los manifestantes

Panistas, ayer, en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro
Panistas, ayer, en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro
Ángel Molina

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, denunció la represión que, aseguró, ejerció el gobierno de Morena contra los participantes de la marcha del pasado 15 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, Romero afirmó que el Gobierno federal utilizó la violencia contra los manifestantes y rechazó que Acción Nacional haya sido el que convocó a la movilización.

“Más allá de que el PAN reconoce por completo el esfuerzo de miles de jóvenes, no convocamos a esta marcha. Fue de las y los jóvenes, y lo único que hemos hecho es reconocérselo”, dijo.

El dirigente acusó al Ejecutivo de intentar responsabilizar al PAN y calificó al actual gobierno como “represor”. “Es un gobierno que usó la violencia en contra de personas manifestantes. Lo queremos dejar así de clarito: es un gobierno represor”, sostuvo.

En una conferencia por separado, el diputado federal y coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que hay preocupación por tener “un gobierno que está encarcelando a las y los mexicanos. Tenemos hoy presos políticos, no solamente aquí en la Ciudad de México, también en el estado de Jalisco, donde más de tres decenas de mexicanas y mexicanos fueron a dar al penal de Puente Grande por manifestar sus ideas, hoy son presos políticos”.

Adelantó que la bancada tricolor buscará que asista a la Cámara el Gabinete de Seguridad, “para que nos expliquen qué están haciendo en materia de seguridad”.

Y dijo que es lamentable que a quienes se manifestaron les trataron de imputar hechos falsos, tratando de ponerlos en riesgo.

