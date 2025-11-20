Destaca SHCP desempeño del PIB; Meade ve obstáculos 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señala que la economía mantiene una tendencia de crecimiento al cierre de 2022

La economía nacional crecerá entre 1.0 y 1.5 por ciento en 2025, lo que refleja “buena salud” en sus finanzas públicas, afirmó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al destacar que la actividad avanza pese a que expertos previeron una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) para este año; no obstante, esta previsión fue refutada por José Antonio Meade, extitular de la dependencia, quien mencionó que se observan obstáculos que limitan que la economía crezca aún más.

La subsecretaria de Hacienda respaldó sus argumentos al basarse en las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevé para el país un PIB de 1.0 por ciento anual al cierre de este año, pues aseguró que dicha cifra es similar a la que la dependencia plasmó en el Paquete Económico de 2026.

“La economía mexicana se ha mantenido con cierta resiliencia”, dijo la funcionaria durante el Foro Económico Estrategia Económica Nacional, organizado por la Universidad Panamericana (UP).

Maricarmen Bonilla comentó que el consumo interno y la inversión privada se mantienen por encima de la tendencia observada en prepandemia y que actualmente la confianza del consumidor está 20 por ciento por encima de su tenden-cia histórica.

La funcionaria explicó que el mercado laboral también se mantiene sólido, ya que la tasa de desempleo se coloca en mínimos históricos, cerca del 3.0 por ciento.

“Esto va de la mano de una política salarial que ha sido clave para nosotros. Desde diciembre del 2018 el salario mínimo ha aumentado”, sostuvo.

0.5 por ciento es la previsión del PIB del consenso de analistas

Agregó que este hecho se dio sin que se registrara un impacto sustantivo en la inflación; es decir, en los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el país.

“En algún momento, algunos analistas creían que los incrementos iban a generar presiones en la parte de la inflación. Y bueno, lo que se ha demostrado es que esto no ha sucedido”, afirmó Bonilla.

Sin embargo, para Meade, exsecretario de Hacienda en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la estimación de crecimiento económico para el país no es suficiente; además, aseguró que hay obstáculos que impiden que la economía mexicana avance más del ya mencionado 1.0 por ciento.

El exfuncionario dijo que si bien las exportaciones nacionales se duplicaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el de Peña Nieto, la falta de generación de energía eléctrica que aqueja al país limita el aumento de la producción de bienes y servicios, impactando así a la creación de empleo y, por ende, a la llegada de inversiones al país.

“Entonces, si las exportaciones se están duplicando y la generación de electricidad no está creciendo a ese nivel, pues uno de los elementos que explica la dificultad para crecer tiene que ver con el sector eléctrico”, explicó Meade durante el mismo foro.

“Y ese es un tema en consecuencia del que deberíamos estar atentos”, agregó.

Aunado al tema, Julio Santaella, expresidente del Inegi, comentó que México debe buscar la forma de salir de la senda del bajo crecimiento. Aseguró que es más sencillo dejar atrás una recesión económica que superar bajas tasas del Producto Interno Bruto.

“Creo que lo importante no es si estamos en una recesión o no, sino el tema es que estamos, creo que, estancados, atorados en un pantano de bajo crecimiento. Eso para mí es lo más preocupante”, lamentó el expresidente.

Por su parte, Omar Mejía, subgobernador del Banco de México señaló que el ciclo de recortes a la tasa de interés referencial por parte del banco central es congruente con la situación de la economía nacional.