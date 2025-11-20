Detienen en Sinaloa al ‘L-12’, objetivo prioritario: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves que en operativos conjuntos realizados en Sinaloa detuvieron a José Socorro “N”, alias “L-12″, uno de los objetivos prioritarios del gobierno, y a otros 14 generadores de violencia.

García Harfuch detalló que el “L-12″ cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio y actividades vinculadas con hechos de violencia en Tijuana, Baja California.

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025

El “L-12″ fue capturado en un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Baja California.

En otro operativo conjunto, pero en el municipio de Navolato, autoridades capturaron a 14 personas, a quienes se les aseguraron 13 armas largas y 1 ametralladora, “evitando así su uso contra la población y contra las autoridades”, mencionó García Harfuch, en sus redes sociales.

El operativo en Navolato fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) la Fiscalía General de la República (FGR) y se la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que “estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR