Diputados presentan 21 iniciativas; destacan restricciones a celulares en escuelas y atención a menores con cáncer

En una sesión presencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron 21 iniciativas que abarcan temas como:

Economía circular

Prohibición de plásticos de un solo uso

Regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas

Apoyo a menores con cáncer

Reformas en materia turística

Protección para personas electrodependientes

Ajustes al delito de defraudación fiscal

Tarifas de arrastre

Fortalecimiento de donaciones para comunidades indígenas y afromexicanas

Las propuestas también incluyeron iniciativas sobre servicios digitales, humanismo mexicano, robo de identidad, actividades de pesca con redes de arrastre de fondo, versiones estenográficas, derechos de familiares derechohabientes, atención médica en centros penitenciarios y medidas contra la trata de personas.

Economía circular y medio ambiente

El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena), junto con legisladoras y legisladores de Morena y PVEM, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Economía Circular y reformar las leyes en materia ambiental y de residuos.

TE RECOMENDAMOS: OPLES de 17 entidades OPLES presentan propuestas a Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados

El objetivo es fortalecer el marco jurídico para impulsar prácticas sustentables.

Por su parte, la diputada del PAN Paola Milagros Espinosa Sánchez propuso cambios que buscan integrar la economía circular en políticas públicas y privadas, así como prohibir definitivamente la entrega de bolsas, popotes y empaques de plástico no biodegradable de un solo uso.

Su iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Prohibición de celulares en escuelas

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca (PVEM) planteó modificaciones a la Ley General de Educación para establecer lineamientos que prohíban el uso de teléfonos celulares —inteligentes u otros— por estudiantes de nivel básico durante el horario escolar.

La medida contempla excepciones para fines pedagógicos autorizados o por razones de salud o discapacidad. La propuesta fue enviada a la Comisión de Educación.

Atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer

Desde el PRI, el diputado Israel Betanzos Cortés presentó una iniciativa para que la persona titular del Instituto Nacional de Pediatría forme parte del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

La finalidad es garantizar atención inmediata, especializada e integral para menores diagnosticados con cáncer. Se turnó a la Comisión de Salud.

Turismo y adecuaciones normativas

El diputado José Alejandro Aguilar López (PT) propuso actualizar diversas leyes para armonizar denominaciones institucionales, sustituyendo referencias a las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes por Bienestar e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como adaptar el nombre del Código Federal de Procedimientos Civiles al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Turismo.

Protección a personas electrodependientes

El diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther (MC) presentó una iniciativa que busca reconocer legalmente a las personas electrodependientes, es decir, aquellas que requieren suministro eléctrico continuo para operar dispositivos médicos necesarios para su supervivencia.

Propone además crear una tarifa domiciliaria especial denominada TDE. La iniciativa se envió a las comisiones de Salud y Energía.

Finalmente, la diputada Haidyd Arreola López (Morena) planteó reformar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para actualizar los rangos de sanciones aplicables al delito de defraudación fiscal. Este planteamiento será analizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL