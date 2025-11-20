OPLES presentan propuestas a Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados

Representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de 17 entidades presentaron propuestas ante la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, durante el foro “El fortalecimiento democrático y el desarrollo de procesos electorales desde la responsabilidad local”, encabezado por el diputado Víctor Hugo Lobo Román.

El objetivo fue compartir experiencias, identificar retos y aportar elementos técnicos para la construcción de un marco jurídico electoral más sólido.

Advierten riesgos por centralizar funciones electorales

En su intervención, Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), alertó que concentrar en una sola autoridad nacional todas las facultades de organización electoral podría generar sobrecarga operativa y desconocimiento de las particularidades democráticas locales.

Advirtió que esta medida también podría derivar en retrasos importantes en etapas clave, como el registro de candidaturas o la atención de procedimientos especiales sancionadores, incluidos aquellos relacionados con violencia política en razón de género.

Avendaño sostuvo que los OPLES han demostrado capacidad técnica y conocimiento territorial, por lo que su experiencia debe considerarse para evitar riesgos de ingobernabilidad o crisis de legitimidad en los procesos electorales.

Proponen voto anticipado universal

La consejera presidenta presentó además la propuesta de voto anticipado universal, un mecanismo abierto a toda la ciudadanía sin requisitos adicionales.

Explicó que esta iniciativa surge de la experiencia del IECM, que desde 2013 implementa un Sistema Electrónico por Internet propio, auditado y seguro, utilizado en ejercicios de participación ciudadana.

Para garantizar inclusión, planteó que el voto anticipado también pueda realizarse de manera presencial y en papel para quienes tienen menor familiaridad con herramientas digitales.

Foro reconoce experiencia técnica de los institutos locales

El diputado Víctor Hugo Lobo Román destacó que el trabajo de los OPLES permitirá construir una reforma electoral más clara y sin vacíos legales.

Señaló que los aportes presentados evitarán áreas grises que posteriormente tengan que ser precisadas por lineamientos, lo que fortalecerá la certeza jurídica.

Durante la sesión se abordaron temas como el presupuesto de los institutos locales, el uso de tecnologías, la representación indígena y afromexicana, la participación ciudadana y la expansión del voto anticipado.

El foro reunió a presidencias y consejerías de OPLES de 17 entidades, así como diputadas y diputados integrantes de la Comisión, en un encuentro celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

