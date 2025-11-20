Rescatan a 17 migrantes en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua rescataron a 17 migrantes que estaban en manos de presuntos traficantes de personas en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Durante el operativo fueron detenidas tres personas a quienes les aseguraron armas, vehículos y dinero, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones pertinentes.

Los detenidos fueron identificados como Santos Omar “N”, de 31 años; Octavio “N”, de 22; y Soledad “N”, de 33, quien portaba un arma corta y un fajo de dólares estadounidenses. El rescate de los migrantes ocurrió luego de que los agentes detectaron a un hombre armado que descendió de un vehículo sedán negro e ingresó de manera evasiva a un domicilio.

El Tip: En un operativo distinto, recientemente tres migrantes, originarios de Puebla y Tlaxcala, fueron rescatados tras ser secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al entrar al domicilio, las autoridades localizaron a 17 migrantes originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras y México, así como a un menor de 15 años. De acuerdo con las víctimas, estas serían trasladadas a Estados Unidos de manera ilegal. A los detenidos se les aseguraron dos fusiles con sus cargadores, tres armas cortas calibre .40 y .45 con cartuchos útiles, así como 16 mil 220 dólares estadounidenses.

Los migrantes fueron resguardados y se dio aviso al Instituto Nacional de Migración, quienes definirán las acciones legales y de protección correspondientes.

16 mil dólares en efectivo se les decomisaron

Este rescate se suma al de la semana pasada, cuando elementos del Grupo de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal intervinieron una vivienda del fraccionamiento Pradera Dorada, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, la mujer de nacionalidad ecuatoriana habría sido retenida contra su voluntad desde el 5 de noviembre. Tras el rescate fueron detenidas dos personas identificadas como Antonio N., de 19 años, y un menor de 17 años, ambos señalados como posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.