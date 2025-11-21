Caen 15 generadores de violencia en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que 15 presuntos generadores de violencia fueron detenidos en dos operativos realizados en el estado de Sinaloa. Entre ellos se encontraba José Socorro “N”, identificado también como el “L12”.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este sujeto era señalado como líder de una célula criminal con impacto en Tijuana. Las autoridades detallaron que los detenidos operaban en esa ciudad y en diversas regiones de Sinaloa.

La dependencia precisó que José Socorro “N” contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, entre ellas un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025 en Tijuana.

Los operativos contaron con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

La ubicación y captura de José Socorro “N” se logró en el municipio de Culiacán, luego de que se desarrollaron líneas de investigación que lo señalaban como uno de los principales generadores de violencia en el norte del país. Será trasladado a Tijuana para que un Juez de Control determine su situación jurídica.

En un segundo hecho, realizado en Navolato, las autoridades atendieron una denuncia ciudadana al número 089 que alertaba sobre la presencia de personas armadas en un hotel. En el lugar se detuvo a 14 personas, tres de ellas de nacionalidad extranjera, y se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora.

Las autoridades destacaron que estos operativos forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de México para contener la violencia y fortalecer la seguridad en la región noroeste del país. Las instituciones reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular a grupos delictivos.

Armamento asegurado

13 armas largas

1 ametralladora

Municiones

11 cargadores para arma larga

4 cargadores para arma corta

1 cinta con 50 cartuchos

calibre 7.62 x 51 mm

340 cartuchos útiles para fusil

30 cartuchos útiles para arma corta