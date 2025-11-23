Campesinos ‘explotan’ contra Leonel Cota por falta de resultados en campo: ‘Protegen a Maseca’ | VIDEO

En medio de inconformidades en el sector agrícola, que ha organizado bloqueos y manifestaciones en todo el país, un grupo de campesinos de Campeche encaró directamente al subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota, por lo que, acusan, ha sido una falta de cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

Circuló en redes sociales un video que captura un momento en una reunión entre un grupo de campesinos y autoridades federales, encabezadas por Cota Montaño, la cual resulta en un tenso momento lleno de reclamos y gritos.

Sector agrícola ha organizado protestas. ı Foto: Freepik

En la grabación se mira cómo uno de los campesinos, ahora de pie y visiblemente molesto, alzando la voz, reclama que no han recibido de las autoridades los insumos prometidos para hacer su trabajo.

El trabajador acusa que faltan elementos básicos como un centro de acopio funcional y hasta básculas. Incluso, en algún momento acusa que el maíz “se pudre” por la falta de estas herramientas de trabajo.

🔴 Maiceros de Campeche reclaman incumplimiento de acuerdos



Productores de maíz en Campeche encararon al subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, durante una reunión, al acusar que no se han cumplido los acuerdos previos.



En medio del momento, este mismo trabajador acusa que el interés de las autoridades es “proteger a Maseca”, aunque, entre los gritos, no se aprecia con exactitud cuáles son sus reclamos.

Los compañeros trabajadores del orador reaccionan a sus gritos e, incluso, al final del video se escucha un grito: “¡Si no pueden, renuncien!”.

Campesinos organizan paro nacional

La difusión de este video ocurre un día antes de que organizaciones de campesinos, con apoyo de transportistas, realicen un mega bloqueo nacional, programado para afectar a un buen número de carreteras federales este lunes 24 de noviembre.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), uno de los convocantes a la protesta, anunció que esta protesta buscará paralizar la movilización de mercancías y paralizar el país, con el objetivo de exigir un diálogo más eficiente y directo con el Gobierno mexicano.

Lo anterior debido a que, acusan, las mesas de trabajo que se han llevado a cabo han dado pocos resultados.

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

Asimismo, al bloqueo se suman trabajadores de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes también cuentan con una lista de inconformidades no resueltas por el Gobierno federal.

En términos generales, los transportistas y los agricultores exigen una solución al abandono burocrático y a la inseguridad que ambos, en sus respectivos campos de trabajo, sufren día con día.

