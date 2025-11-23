Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) precisó que hicieron una alianza con Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), pues ambos grupos comparten algunos problemas.

Señaló que debido a la inseguridad, “día con día, cuando salimos de viaje vamos preocupados, vamos angustiados, vamos con la incertidumbre de que salimos, pero no sabemos si regresamos”.

Asimismo, apuntó que los retenes realizador por las autoridades estatales les afectan, pues “se suben a carretera, no a cuidar el transporte, no a cuidar o evitar algún asalto, sino a extersionar”, además de algunos que les toman horas y “no dan resultados”.

Comunicado ANTAC ı Foto: Redes Sociales

Por eso mismo, realizaron una alianza con el FNRCM que calificó “histórica”, para manifestarse en conjunto para ejercer presión a las autoridades, para poder establecer un diálogo y tener una respuesta para sus demandas.

De igual forma precisaron que lucharán contra un sistema económico injusto, pues “al campo le imponen precios de miseria por sus cosechas, mientras al transporte le imponen costos impagables en diésel, peajes y refacciones. Ambos sectores somos asfixiados para beneficio de monopolios e intereses extranjeros.”

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

Estos son los bloqueos del paro nacional del 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre se tiene previsto que a partir de las 8:00 horas comiencen los bloqueos en carreteras realizados por los miembros de la ANTAC, el FNRC y las más de 20 organizaciones de transportistas que se han sumado al paro nacional.

A este paro nacional también se suma la comunidad LeBaron, pues por medio de un video, Abraham LeBaron informó que “esta violación de los derechos, que nos quieren quitar el agua, va a afectar a todo México, especialmente a aquellos que viven en el desierto.”

En el mismo video Adrián LeBarón precisó que se unirán como productores para demostrar un “rechazo total a la ropuesta de la nueva ley de agua, porque yo como productor y como agricultor siento que es mi patrimonio de poder usar las aguas.”

Queremos informarles que nos sumamos al paro nacional convocado por los agricultores y transportistas el 24 de noviembre.



Creemos que la lucha es legítima, es por el campo, por el agua y por la seguridad de los caminos. Para nuestra comunidad estas 3 cosas son pilares… pic.twitter.com/qzE0v0VWuS — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 22, 2025

Estos bloqueos de carreteras afectarán a la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, Colima, Nayarit y Veracruz, y se espera que más estados se sumen al paro nacional.

Hasta el momento, se tiene previsto que los bloqueos sean en las siguientes vialidades: