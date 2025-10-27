Gobierno fija en 6,050 pesos la tonelada de maíz; anuncia créditos y seguro para productores

El Gobierno Federal se comprometió con productores de maíz del Bajío a establecer un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada, así como ofrecerles un crédito y un seguro agropecuario.

Este 27 de octubre se sostuvo una reunión entre productores de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El titular de la dependencia, Julio Berdegué Sacristán, dio a conocer que el acuerdo es que se implementará un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada para los productores de maíz blanco en estas entidades.

Destacó que lo ofrecido resulta 25 por ciento por arriba del precio que se tiene en el mercado internacional .

Adicionalmente, se les proporcionará un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de 8.5 por ciento anual, a lo que se suma un seguro agropecuario.

Afirmó que en breve se abrirán las ventanillas para que los productores de los tres estados que quieran registrarse, lo hagan. Además, los gobiernos estatales correspondientes también darán a conocer la mecánica que implementarán para este apoyo.

Finalmente, el secretario subrayó que habrá disposición al diálogo en el momento en que resulte necesario.

El acuerdo fue dado a conocer luego de la mesa de diálogo de la que los productores salieron inconformes por no ver una respuesta satisfactoria para hacer frente a la situación que, argumentaron, han padecido durante los últimos tres años.

Mientras esto ocurría, algunos agricultores comenzaron con cierres carreteros, como se advirtió que se haría desde temprano.

En Michoacán, las personas bloquearon la carretera Guadalajara-Morelia, en ambos sentidos, para demandar que el precio mínimo que se les establezca sea de 7 mil 200 pesos por tonelada .

En Sinaloa también se obstruyeron los caminos, pero además se procedió con la toma del Palacio de Gobierno con pancartas sobre las que se leen consignas como: “sin crédito no hay maíz y sin maíz no hay país”.

En Jalisco, las personas cruzaron tractores y demás maquinaria sobre la carretera Guadalajara-Colima, así como en la caseta de Ocotlán y otros tramos.

