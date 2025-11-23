Lotería Nacional dedica Sorteo Especial 1727 al bicentenario de la Independencia de México en la Mar

En el marco de las celebraciones por los 200 años de la consolidación de la Independencia en el mar, la Lotería Nacional realizó en el estado de Veracruz el Sorteo Zodiaco Especial número 1727.

Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional, encabezó el evento celebrado en el Museo Naval en la Ciudad de Veracruz, en donde reconoció la relevancia histórica del puerto y el papel de la Armada de México en la defensa de la soberanía nacional.

De la misma forma, recordó que la realización del sorteo en territorio veracruzano fue posible gracias al apoyo del gobierno estatal y de autoridades navales.

Billete del Sorteo Zodiaco Especial no. 1727, realizado este 23 de noviembre en Veracruz. ı Foto: David Patricio / La Razón

Durante su mensaje, destacó la presencia de mujeres y hombres de la Marina y de la Armada de México, a quienes agradeció su servicio y su lealtad al país. Señaló que su participación engrandece el evento y recordó que Veracruz ha sido escenario de batallas y decisiones fundamentales para México, siempre respondiendo con firmeza cuando la soberanía lo ha requerido.

Por otro lado, hizo un recuento del episodio histórico en el que se consolidó la independencia marítima, cuando el 23 de noviembre de 1825, bajo el mando del capitán Pedro Sáinz de Baranda desde el mar y con la estrategia del general Miguel Barragán en tierra, cayó el último bastión español en el fuerte de San Juan de Ulúa.

En este sentido, resaltó que la grandeza del país vive tanto en su historia como en quienes la sostienen hoy, y que la Armada, con 200 años de existencia, mantiene encendida la defensa de la soberanía y la libertad, por lo que aseveró que esta institución está presente “en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón de México” .

Olivia Salomón, previo al Sorteo Zodiaco Especial no. 1727 en conmemoración de los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar. ı Foto: David Patricio / La Razón

Sorteo Especial 1727, dedicado a la Armada de México

Explicó que la Lotería Nacional dedica este sorteo a la Armada de México en su bicentenario y destacó que la institución, con 255 años de historia, es la segunda más antigua de México, después de Correos, y ha acompañado grandes transformaciones nacionales, incluida la consolidación de la independencia marítima.

Detalló que la emisión constó de 2 millones 400 mil cachitos conmemorativos que circularon por todo el país, llevando consigo la memoria de este bicentenario. El premio mayor fue de 11 millones de pesos y la bolsa acumulada asciende a 47 millones de pesos.

Se emitieron 2 millones 400 mil cachitos del Sorteo Zodiaco Especial no. 1727. ı Foto: David Patricio / La Razón

En su intervención, Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval, destacó el valor cultural de la Lotería Nacional, al afirmar que “cada billete es un mensaje, cada cachito es una ventana a nuestra identidad y cada emisión conmemorativa es una forma de llegar, sensibilizar y enorgullecer a México”.

También subrayó que, gracias al billete conmemorativo emitido para este sorteo, “miles de personas conocerán y recordarán la historia de aquel día en que México afirmó su libertad en el horizonte marino”, y añadió que es un honor que la Lotería Nacional preserve la memoria del país.

Finalmente, Olivia Salomón agradeció al personal de la Lotería Nacional y a las niñas y niños gritones, quienes dan vida y emoción a cada sorteo.

Niñas y niños gritones durante el Sorteo Zodiaco Especial no. 1727. ı Foto: David Patricio / La Razón

