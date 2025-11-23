Senado anuncia agenda: comparecencia de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar y sesiones solemnes

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, enfrentará el escrutinio de los senadores este miércoles en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La comparecencia se desarrollará en una semana legislativa que también estará marcada por dos sesiones solemnes y el inicio histórico de participaciones en lenguas indígenas desde la tribuna del Senado.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, dio a conocer la agenda legislativa mediante un mensaje en redes sociales, donde detalló las actividades programadas para los próximos días.

El martes, el Senado celebrará una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mientras que el miércoles, además de la comparecencia de Montiel Reyes, se realizará una ceremonia especial para entregar el Reconocimiento “Jesús Kumate Rodríguez” a una personalidad destacada en el campo de la medicina.

🟠 El martes 25 de noviembre llevaremos a cabo una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además de diversas actividades en este marco.

Castillo Juárez también informó sobre la recepción de 21 nombramientos para magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya fueron turnados a las comisiones competentes para su análisis y dictamen.

Sin embargo, uno de los anuncios más significativos fue la implementación de un nuevo espacio en las sesiones ordinarias.

“A partir de esta semana, el primer día de las sesiones vamos a llevar a cabo una participación con una de las personas de los pueblos originarios, quienes nos van a dirigir un mensaje en su lengua materna”, destacó la legisladora.

Esta medida se desprende de un acuerdo aprobado el pasado 11 de noviembre, mediante el cual el Senado reconoce y promueve la diversidad lingüística del país.

La iniciativa busca visibilizar, fortalecer y preservar las lenguas indígenas nacionales, además de garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos de México.

