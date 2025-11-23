¿SEP suspende clases el 24 de noviembre? Estos son los días sin clases que restan este 2025

Cada inicio de ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publica el calendario de clases en el que vienen marcados los días sin clases, así como los periodos vacacionales contemplados.

El 2025 está por terminar, y la llegada de las vacaciones de invierno se encuentra cada vez más cerca; sin embargo, además del periodo vacacional, aún quedan algunos días sin clases antes de terminar el año.

Con las vacaciones de invierno las y los estudiantes tendrán un periodo libre de tareas y clases, por lo que podrán disfrutar de las festividades de la época en compañía de sus familias y seres queridos.

Conocer con antelación los días en los que no habrá clases permite que las y los familiares puedan organizar con tiempo las actividades y celebraciones que tienen contempladas para la temporada navideña.

Regalos navideños ı Foto: Especial

¿Se suspenden clases el 24 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, para este mes resta un día más libre de vacaciones, sin embargo no es este lunes 24 de noviembre.

Este lunes 24 de noviembre no se suspenden las clases; sin embargo, aún queda un día sin clases antes de cerrar el mes.

Se trata de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que el viernes 28 de noviembre no habrá clases, lo que da paso a que las y los alumnos puedan disfrutar de un fin de semana largo.

En cuanto al periodo vacacional de invierno, este está programado para iniciar el lunes 22 de diciembre del 2025, y los días que se tienen contemplados para estas vacaciones permiten que las y los estudiantes puedan disfrutar de navidad, año nuevo e incluso Día de Reyes sin clases.

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

Aunque el periodo vacavional de invierno está marcado para iniciar el 22 de diciembre y terminar el 6 de enero del 2026, en el calendario de la SEP también se contempla un taller intensivo para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente.

Debido a esto, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria contarán con un periodo sin clases desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero, por lo que hasta el 12 de diciembre se retomarán las actividades académicas.