¿Cómo está el Arco Norte HOY por el mega bloqueo de campesinos y transportistas?

Te decimos cómo está el Arco Norte HOY 24 de noviembre por mega bloqueo.

Este lunes 24 de noviembre se lleva a cabo un mega bloqueo carretero por parte de manifestantes campesinos y transportistas, quienes acusan que, pese a las múltiples mesas de diálogo con autoridades, no se han cumplido sus respectivas demandas. El Arco Norte es una de las vialidades afectadas y te decimos cómo está hoy.

Desde las 08:00 horas (y en algunas partes del Valle de México, desde antes) los transportistas iniciaron bloqueos en diferentes carreteras: con largos y pesados camiones de carga, o bien con tractores, envueltos en pancartas, taparon el paso a los vehículos en casetas y puntos estratégicos.

Reportan afectaciones por mega bloqueo hoy, 24 de noviembre. ı Foto: Redes sociales

Así, como advirtieron los líderes campesinos y transportistas, este lunes 24 de noviembre la circulación está prácticamente parada en varios puntos del país. Pero, ¿cómo está afectado el Arco Norte, uno de los más transitados? Te contamos.

Así va el tráfico en Arco Norte HOY 28 de noviembre por mega bloqueo

El Arco Norte, que conecta el Estado de México con Puebla, mediante un tramo de 223 kilómetros, es una de las autopistas más usadas por quienes se trasladan día con día por los estados que conforman el Valle de México.

Ahora, este lunes 28 de noviembre, el Arco Norte se ve fuertemente afectado por el mega bloqueo carretero que llevan a cabo manifestantes campesinos y transportistas.

🚨 MEGABLOQUEO



🔻Arco Norte también permanece bloqueado a la altura de Tula, Hidalgo , por la protesta de transportistas que exigen mayor seguridad



pic.twitter.com/fVbvVq2Loq — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) November 24, 2025

De acuerdo con reportes, los manifestantes sobre el Arco Norte se ubican especialmente a la altura de Hidalgo, particularmente sobre la altura de Tula.

En imágenes difundidas en redes sociales, se aprecian los camiones, tractores y pipas bloqueando el paso, con pancartas en donde se leen mensajes como: “Exigimos seguridad en las carreteras” y similares.

🔴¡Cierre de circualción!



Por presencia de #manifestantes en #ArcoNorte se tiene cerrada la circulación en ambas direcciones.

📍Km 195+000, zona Calpulalpan-Sanctorum.

🚧Tome sus precuaicones y/o vias alternas.@GN_Carreteras — Arco Norte (@arconorte) November 24, 2025

🔴¡Actualización!



Por presencia de manifestantes en #ArcoNorte a la altura del Km 79+800, cierre en ambas direcciones.

⚠️Tome vías alternas.@GN_Carreteras https://t.co/dunrjoKI3b — Arco Norte (@arconorte) November 24, 2025

Posteriormente, en las redes sociales de Arco Norte se han publicado las actualizaciones sobre el estado del tránsito sobre la autopista.

Así, a las 11:00 horas, se informó que hay un cierre de circulación a la altura del kilómetro 195, en la zona Calpulalpan - Sanctorum. También, a la altura del kilómetro 79, en ambas direcciones.

Arco Norte urgió a tomar precauciones y mantenerse informado a través de sus canales oficiales sobre el estado de la circulación.

