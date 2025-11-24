Iniciativa a votación

Diputados alistan prohibición total de vapeadores

Prevén reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, como una medida en beneficio de la salud, especialmente de jóvenes

Un hombre fuma un vapeador en una protesta contra su prohibición, en marzo de 2024.
Un hombre fuma un vapeador en una protesta contra su prohibición, en marzo de 2024. Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votará mañana la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el país.

El proyecto de decreto prevé reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, como una medida en beneficio de la salud, especialmente de jóvenes.

Pese a que estos dispositivos se publicitan como una opción menos dañina para los fumadores, contienen sustancias tóxicas y metales pesados que representan graves riesgos para la salud, especialmente para la población juvenil, a la que la industria del vapeo dirige estrategias de mercadotecnia agresivas y engañosas.

TE RECOMENDAMOS:
Ejemplo de un mensaje de extorsión enviado por WhatsApp difundido en redes sociales.
Suman 233 casos entre enero y octubre de 2025

Extorsión también pega a menores; casos suben 43%

  • 8 años de cárcel plantea el dictamen que se discutirá

El proyecto de dictamen advierte que, pese a las leyes vigentes, la venta ilegal y el contrabando de vapeadores continúan en aumento.

“La analizaremos con responsabilidad y legislaremos para proteger el derecho a la salud de las y los mexicanos”, externó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en días pasados a través de sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS:
Propone Segob solución con diálogo
Convoca a mesa de trabajo

Propone Segob solución con diálogo