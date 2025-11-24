Estado mexicano debe dedicar recursos necesarios para detener la violencia contra las mujeres: Kenia López Rabadán

Inauguración de evento en la Cámara de Diputados en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado contundente para que el Estado mexicano destine los recursos necesarios para erradicar la violencia que enfrentan millones de mujeres en el país.

Durante la ceremonia realizada en San Lázaro, donde estuvieron presentes María Elena Ríos, sobreviviente de violencia ácida, y Cecilia Flores, líder de colectivos de madres buscadoras, la legisladora destacó que México tiene una deuda histórica con las mujeres y que esta solo podrá saldarse si se asignan presupuestos reales, políticas públicas efectivas y voluntad institucional.

López Rabadán subrayó datos que reflejan la dimensión del problema: las mujeres destinan 40 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo 16. Además, el 70% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y 42% vivió agresiones antes de cumplir esa edad.

“Las cifras nos dan dimensión de la realidad y de la urgencia de este país”, expuso.

▶ #Vídeo | La diputada presidenta Kenia López Rabadán (@kenialopezr) inaugura el ciclo de ponencias en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse este 25 de noviembre

📹: Claudia Arellano / @LaRazon_mx pic.twitter.com/zccfcm9EFm — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 24, 2025

La diputada recordó que tan solo en 2021 se iniciaron 800 carpetas de investigación por violencia familiar cada día, así como 100 casos de violación diarios, cifras que muestran tanto la gravedad del fenómeno como el valor de quienes deciden denunciar.

López Rabadán también retomó datos de Amnistía Internacional, señalando que 97% de las madres buscadoras ha enfrentado violencia durante sus labores. Afirmó que muchas veces esa violencia proviene de las mismas instituciones que deberían protegerlas.

En su mensaje final, agradeció la presencia de las invitadas y reiteró que el Poder Legislativo debe escuchar, respaldar y acompañar a las mujeres. “Escucharlas y respaldarlas es la única forma en que dejemos de exponerlas a la violencia que nuestro país les ha impuesto”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT