Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 25 y 26 de noviembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 25 de noviembre y miércoles 26 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 25 y 26 de noviembre
Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $22.80 el kilo
- Plátano: $14.80 el kilo (solo este 18 de noviembre)
- Papaya Maradol: $27.80 el kilo
- Manzana Red, Golden o Royal en bolsa: $36.80 el kilo
- Sandía con semilla: $15.80 el kilo
- Pera D’Anjou: $29.80 el kilo
- MeLÓN chino: $23.80 el kilo
- Piña Gota de Miel: $26.80 el kilo
- Limón con o sin semilla: $19.80 el kilo
- Papa blanca: $24.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $36.80 el kilo
- Chile poblano: $49.80 el kilo
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
- Cebolla blanca: $36.80 el kilo
- Chile jalapeño / cuaresmeño: $26.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $109.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90
- Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Chamberete de res con hueso Rancho Don Francisco selecta: $129.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $84.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Filete de basa: $74.90 el kilo
- Camarón chico coctelero: $179.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT