Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 25 y 26 de noviembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 25 de noviembre y miércoles 26 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $22.80 el kilo
  • Plátano: $14.80 el kilo (solo este 18 de noviembre)
  • Papaya Maradol: $27.80 el kilo
  • Manzana Red, Golden o Royal en bolsa: $36.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $15.80 el kilo
  • Pera D’Anjou: $29.80 el kilo
  • MeLÓN chino: $23.80 el kilo
  • Piña Gota de Miel: $26.80 el kilo
  • Limón con o sin semilla: $19.80 el kilo
  • Papa blanca: $24.80 el kilo
  • Calabaza italiana / criolla: $36.80 el kilo
  • Chile poblano: $49.80 el kilo
  • Lechuga romana: $19.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $36.80 el kilo
  • Chile jalapeño / cuaresmeño: $26.80 el kilo
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $109.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90
  • Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Chamberete de res con hueso Rancho Don Francisco selecta: $129.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $84.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Filete de basa: $74.90 el kilo
  • Camarón chico coctelero: $179.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

