Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 25 y 26 de noviembre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 25 de noviembre y miércoles 26 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Cebolla blanca: $22.80 el kilo

Plátano: $14.80 el kilo (solo este 18 de noviembre)

Papaya Maradol: $27.80 el kilo

Manzana Red, Golden o Royal en bolsa: $36.80 el kilo

Sandía con semilla: $15.80 el kilo

Pera D’Anjou: $29.80 el kilo

MeLÓN chino: $23.80 el kilo

Piña Gota de Miel: $26.80 el kilo

Limón con o sin semilla: $19.80 el kilo

Papa blanca: $24.80 el kilo

Calabaza italiana / criolla: $36.80 el kilo

Chile poblano: $49.80 el kilo

Lechuga romana: $19.80 la pieza

Chayote sin espinas : $32.80 el kilo

Cebolla blanca: $36.80 el kilo

Chile jalapeño / cuaresmeño: $26.80 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $109.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90

Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Chamberete de res con hueso Rancho Don Francisco selecta: $129.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $84.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Filete de basa: $74.90 el kilo

Camarón chico coctelero: $179.00 el kilo

Posta de basa: $74.90 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT