Sheinbaum aborda ‘los buenos pronósticos de la economía’ de México con Carlos Slim y Francisco Cervantes

Sheinbaum aborda pronósticos de la economía en México con Carlos Slim y Francisco Cervantes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim, y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, informó la mandataria federal en la red social X.

A este encuentro también asistió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas

Carlos Slim llegó a Palacio Nacional cerca de las 17:00 horas de este lunes 24 de noviembre del 2025, sin dar declaración alguna.

En lo que va de la actual administración, Claudia Sheinbaum se ha reunido en al menos cinco ocasiones con el presidente honorario de Grupo Carso, la última ocurrió el pasado 3 de julio para revisar loa avances del Plan México.

