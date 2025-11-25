Gobernadores se suman al Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres

En el marco del 25N, presentan en la Conferencia del Pueblo el Compromiso Nacional por las mujeres.

El Gobierno de México presentó el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, en el marco del “Día Naranja”, 25 de noviembre, al cual se sumaron las y los gobernadores de las 32 entidades del país.

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, presentó las acciones que el Gobierno federal ha impulsado en el marco de la Campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.

Éstas incluyen apoyos económicos a pensionadas y madres trabajadoras, Centros Libres, líneas de apoyo y difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Al término, se presentó el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres, el cual consiste en 10 puntos que los Gobiernos federal y estatales asumen para seguir avanzando en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia e inequidad.

Entre otros puntos, el Compromiso Nacional incluye que las fiscalías estatales no desechen o desestimen denuncias en razón de género, instalación de mesas de coordinación, creación de senderos seguros y acompañamiento a víctimas de feminicidio.

Al Compromiso Nacional se sumaron las y los 32 gobernadores de la República, quienes, durante breves intervenciones a través de enlaces en la Conferencia del Pueblo, remarcaron su responsabilidad con asumir los puntos del documento y trabajar en favor de las mujeres de sus entidades.

Así lo expresó, por ejemplo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien dijo que “los gobiernos de la Cuarta Transformación llegaron para romper inercias. Jamás volverán los tiempos de indiferencia ante la violencia. Es tiempo de mujeres”.

En el mismo sentido habló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien aseguró que “México merece un amanecer distinto donde a cada mujer se le reconozca el valor que siempre hemos tenido”.

La mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que “vamos a caminar juntas por la seguridad y la justicia que los chihuahuenses merecen”.

Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que las mujeres “cuentan con Nuevo León; aquí hemos dicho en estos cuatro años, que si se meten con una mujer, se meten con todo Nuevo León”.

Estos son los 10 puntos del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las Mujeres

Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual” En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del poder judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc. Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el poder judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos)

