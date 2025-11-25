No hay acuerdo: transportistas y campesinos mantienen bloqueos tras reunión en la Segob

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo

Después de cuatro horas de diálogo entre transportistas y campesinos en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se dio a conocer que ambas partes no alcanzaron un acuerdo.

Tras una accidentada reunión, que comenzó a las 14:00 horas pese a estar programada para las 11:00 de la mañana, los gremios afectados abandonaron las instalaciones de Bucareli para anunciar que los bloqueos continuarán en diferentes partes del país.

Por su parte, Eraclio “El Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, declaró a medios de comunicación que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, le solicitó que los bloqueos fueran retirados; sin embargo, acusó que ninguno de los representantes del gobierno federal se comprometió a cumplir alguno de los puntos del pliego petitorio que presentaron durante la reunión.

A su vez, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, publicó un comunicado en el que señaló que, pese a la mesa de diálogo, los bloqueos no fueron retirados e incluso fueron ampliados, lo que —dijo— generó afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y artículos perecederos.

“A pesar de haberles solicitado, desde el inicio de la reunión, comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las graves afectaciones a la población y avanzar en la atención de sus demandas”, acusó.

La dependencia detalló que en la reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache; y el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez.

A pesar de que no se alcanzó un acuerdo entre las partes, el Gobierno de México reiteró su disposición “al diálogo y la concertación con todos los sectores sociales, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía”.

MSL